Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Кин 30
Гуйе 44
2:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Хайдук
Сплит
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
17 авг. 2017, 22:05 МСК
17.08.2017, 22:05 МСК
четверг
Составы
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
4
Кин
Майкл Кин
30'
30'
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
44'
44'
90
20
Классен
Дэви Классен
90
10
Руни
Уэйн Руни
90
11
Миральяс
Кевин Миральяс
90
31
Лукман
Адемола Лукман
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
12
Леннон
Аарон Леннон
21
Бешич
Мухамед Бешич
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
26
Дэвис
Том Дэвис
Хайдук
мин
14
Радошевич
Йосип Радошевич
90