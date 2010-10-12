Эстония - Словения: 12 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Эстония
0:1

Эстония - Словения: 12 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Словения
Чемпионат Европы, 4 тур

Чемпионат Европы,

4 тур
12 окт. 2010, 21:30 МСК
12.10.2010, 21:30 МСК
вторник
Томми Шервен
Томми Шервен
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Эстония
мин
14
Васильев
Константин Васильев
10
Зенев
Сергей Зенев
23
Тенисте
Таийо Тенисте
19
Пикк
Артур Пикк
16
Тамм
Йоонас Тамм
11
Саппинен
Рауно Саппинен
8
Синявский
Власий Синявский
-
Крейда
Владислав Крейда
12
Хейн
Карл Хейн
-
Кууск
Мартен Кууск
Запасные
22
Мееритс
Марко Мееритс
-
22
Игонен
Матвей Игонен
-
3
Ярвелайд
Хенри Ярвелайд
-
13
Лиландер
Михаэль Лиландер
-
17
Марин
Павел Марин
-
7
Миллер
Мартин Миллер
-
20
Айнсалу
Михкель Айнсалу
-
8
Аниер
Хенри Аниер
-
9
Сорга
Эрик Сорга
-
15
Ливак
Франк Ливак
-
Словения
мин
-
Иличич
Йосип Иличич
7
Вучкич
Харис Вучкич
-
Куртич
Ясмин Куртич
16
Облак
Ян Облак
-
Богар
Дамьян Богар
15
Стоянович
Петар Стоянович
8
Ловрич
Занди Ловрич
17
Мевля
Миха Мевля
4
Блажич
Миха Блажич
-
Ветрих
Амедей Ветрих
6
Бийол
Яка Бийол
-
Балковец
Юре Балковец
Запасные
12
Белец
Вид Белец
-
16
Розман
Матьяж Розман
-
2
Скубич
Нейц Скубич
-
13
Чернигой
Домен Чернигой
-
19
Зайц
Миха Зайц
-
5
Коутер
Нино Коутер
-
23
Матавж
Тим Матавж
-
13
Вербич
Беньямин Вербич
-
9
Шпорар
Андраж Шпорар
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

08.09.2015 08 сент. 2015 вт 21:45
Словения
1 : 0
Эстония
08.09.2015 08 сент. 2015 вт 21:45
Словения
1
Эстония
0
08.09.2014 08 сент. 2014 пн 21:45
Эстония
1 : 0
Словения
08.09.2014 08 сент. 2014 пн 21:45
Эстония
1
Словения
0
02.09.2011 02 сент. 2011 пт 21:45
Словения
1 : 2
Эстония
02.09.2011 02 сент. 2011 пт 21:45
Словения
1
Эстония
2
12.10.2010 12 окт. 2010 вт 21:30
Эстония
0 : 1
Словения
12.10.2010 12 окт. 2010 вт 21:30
Эстония
0
Словения
1

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