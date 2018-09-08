Эстония - Греция: 08 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Эстония
0:1

Эстония - Греция: 08 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Греция
Лига C, 1 тур

Лига C,

1 тур
8 сент. 2018, 21:45 МСК
8.09.2018, 21:45 МСК
суббота
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Предварительный состав

Эстония
мин
14
Васильев
Константин Васильев
10
Зенев
Сергей Зенев
23
Тенисте
Таийо Тенисте
19
Пикк
Артур Пикк
16
Тамм
Йоонас Тамм
11
Саппинен
Рауно Саппинен
8
Синявский
Власий Синявский
-
Крейда
Владислав Крейда
12
Хейн
Карл Хейн
-
Кууск
Мартен Кууск
Запасные
22
Мееритс
Марко Мееритс
-
22
Игонен
Матвей Игонен
-
3
Ярвелайд
Хенри Ярвелайд
-
13
Лиландер
Михаэль Лиландер
-
17
Марин
Павел Марин
-
7
Миллер
Мартин Миллер
-
20
Айнсалу
Михкель Айнсалу
-
8
Аниер
Хенри Аниер
-
9
Сорга
Эрик Сорга
-
15
Ливак
Франк Ливак
-
Греция
мин
3
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
16
Мавриас
Харис Мавриас
10
Фортунис
Константинос Фортунис
21
Курбелис
Димитрис Курбелис
-
Бакасетас
Тасос Бакасетас
8
Зека
Зека
1
Влаходимос
Одиссеас Влаходимос
-
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
6
Бухалакис
Андреас Бухалакис
9
Якумакис
Георгиос Якумакис
18
Лимниос
Димитриос Лимниос
7
Цимикас
Константинос Цимикас
Запасные
12
Диудис
Сократис Диудис
-
13
Баркас
Василиос Баркас
-
4
Михайлидис
Яннис Михайлидис
-
15
Рота
Лазарос Рота
-
7
Пелкас
Димитриос Пелкас
-
17
Сиопис
Манолис Сиопис
-
19
Масурас
Георгиос Масурас
-
16
Павлидис
Вангелис Павлидис
-
22
Цолис
Христос Цолис
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

18.11.2018 18 нояб. 2018 вс 22:45
Греция
0 : 1
Эстония
18.11.2018 18 нояб. 2018 вс 22:45
Греция
0
Эстония
1
08.09.2018 08 сент. 2018 сб 21:45
Эстония
0 : 1
Греция
08.09.2018 08 сент. 2018 сб 21:45
Эстония
0
Греция
1