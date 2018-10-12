Эстония - Финляндия: 12 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Эстония
0:1

Эстония - Финляндия: 12 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Финляндия
Лига C, 3 тур

Лига C,

3 тур
12 окт. 2018, 21:45 МСК
12.10.2018, 21:45 МСК
пятница
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Предварительный состав

Эстония
мин
14
Васильев
Константин Васильев
10
Зенев
Сергей Зенев
23
Тенисте
Таийо Тенисте
19
Пикк
Артур Пикк
16
Тамм
Йоонас Тамм
11
Саппинен
Рауно Саппинен
8
Синявский
Власий Синявский
-
Крейда
Владислав Крейда
12
Хейн
Карл Хейн
-
Кууск
Мартен Кууск
Запасные
22
Мееритс
Марко Мееритс
-
22
Игонен
Матвей Игонен
-
3
Ярвелайд
Хенри Ярвелайд
-
13
Лиландер
Михаэль Лиландер
-
17
Марин
Павел Марин
-
7
Миллер
Мартин Миллер
-
20
Айнсалу
Михкель Айнсалу
-
8
Аниер
Хенри Аниер
-
9
Сорга
Эрик Сорга
-
15
Ливак
Франк Ливак
-
Финляндия
мин
10
Пукки
Теему Пукки
1
Градецки
Лукаш Градецки
4
Тойвио
Йоона Тойвио
2
Араюри
Паулюс Араюри
12
Йоронен
Йессе Йоронен
11
Шуллер
Расмус Шуллер
8
Лод
Робин Лод
17
Алхо
Николай Алхо
6
Камара
Глен Камара
2
О'Шонесси
Даниэль О'Шонесси
8
Тэйлор
Роберт Тэйлор
Запасные
23
Яаккола
Ансси Яаккола
-
6
Ояла
Юхани Ояла
-
22
Хямяляйнен
Нико Хямяляйнен
-
13
Гранлунд
Альбин Гранлунд
-
19
Кауко
Йони Кауко
-
13
Сойри
Пюрю Сойри
-
14
Валакари
Онни Валакари
-
11
Нисканен
Илмари Нисканен
-
21
Карьялайнен
Расмус Карьялайнен
-
9
Форсс
Маркус Форсс
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

12.10.2018 12 окт. 2018 пт 21:45
Эстония
0 : 1
Финляндия
12.10.2018 12 окт. 2018 пт 21:45
Эстония
0
Финляндия
1
11.09.2018 11 сент. 2018 вт 21:45
Финляндия
1 : 0
Эстония
11.09.2018 11 сент. 2018 вт 21:45
Финляндия
1
Эстония
0

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