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Чемпионат Европы
Эстония VS Фарерские острова
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Эстония - Фарерские острова: 11 августа 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Эстония
2:1
Эстония - Фарерские острова: 11 августа 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Фарерские острова
Чемпионат Европы, 2 тур
Чемпионат Европы,
2 тур
11 авг. 2010, 20:00 МСК
11.08.2010, 20:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Эстония
мин
14
Васильев
Константин Васильев
10
Зенев
Сергей Зенев
23
Тенисте
Таийо Тенисте
19
Пикк
Артур Пикк
16
Тамм
Йоонас Тамм
11
Саппинен
Рауно Саппинен
8
Синявский
Власий Синявский
-
Крейда
Владислав Крейда
12
Хейн
Карл Хейн
-
Кууск
Мартен Кууск
Запасные
22
Мееритс
Марко Мееритс
-
22
Игонен
Матвей Игонен
-
3
Ярвелайд
Хенри Ярвелайд
-
13
Лиландер
Михаэль Лиландер
-
17
Марин
Павел Марин
-
7
Миллер
Мартин Миллер
-
20
Айнсалу
Михкель Айнсалу
-
8
Аниер
Хенри Аниер
-
9
Сорга
Эрик Сорга
-
15
Ливак
Франк Ливак
-
Фарерские острова
мин
-
Фэрё
Одмар Фэрё
-
Ханссон
Халлур Ханссон
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
07.06.2011
07 июня 2011
вт
21:30
Фарерские острова
2 : 0
Эстония
07.06.2011
07 июня 2011
вт
21:30
Фарерские острова
2
Эстония
0
11.08.2010
11 авг. 2010
ср
20:00
Эстония
2 : 1
Фарерские острова
11.08.2010
11 авг. 2010
ср
20:00
Эстония
2
Фарерские острова
1