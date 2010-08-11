Эстония - Фарерские острова: 11 августа 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Эстония
2:1

Эстония - Фарерские острова: 11 августа 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Фарерские острова
Чемпионат Европы, 2 тур

Чемпионат Европы,

2 тур
11 авг. 2010, 20:00 МСК
11.08.2010, 20:00 МСК
среда
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Предварительный состав

Эстония
мин
14
Васильев
Константин Васильев
10
Зенев
Сергей Зенев
23
Тенисте
Таийо Тенисте
19
Пикк
Артур Пикк
16
Тамм
Йоонас Тамм
11
Саппинен
Рауно Саппинен
8
Синявский
Власий Синявский
-
Крейда
Владислав Крейда
12
Хейн
Карл Хейн
-
Кууск
Мартен Кууск
Запасные
22
Мееритс
Марко Мееритс
-
22
Игонен
Матвей Игонен
-
3
Ярвелайд
Хенри Ярвелайд
-
13
Лиландер
Михаэль Лиландер
-
17
Марин
Павел Марин
-
7
Миллер
Мартин Миллер
-
20
Айнсалу
Михкель Айнсалу
-
8
Аниер
Хенри Аниер
-
9
Сорга
Эрик Сорга
-
15
Ливак
Франк Ливак
-
Фарерские острова
мин
-
Фэрё
Одмар Фэрё
-
Ханссон
Халлур Ханссон

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

07.06.2011 07 июня 2011 вт 21:30
Фарерские острова
2 : 0
Эстония
07.06.2011 07 июня 2011 вт 21:30
Фарерские острова
2
Эстония
0
11.08.2010 11 авг. 2010 ср 20:00
Эстония
2 : 1
Фарерские острова
11.08.2010 11 авг. 2010 ср 20:00
Эстония
2
Фарерские острова
1