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Кубок Испании
Эспаньол VS Севилья
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Эспаньол - Севилья: 28 ноября 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
0:3
Первый матч 1:3
Эспаньол - Севилья: 28 ноября 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Севилья
Севилья
Кубок Испании, 1/16 финала
Кубок Испании,
1/16 финала
Испания
28 нояб. 2012, 23:30 МСК
28.11.2012, 23:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
4
Санчес
Виктор Санчес
18
Кабрера
Леандро Кабрера
12
Вила
Дидач Вила
16
Лопес
Хави Лопес
15
Лопес
Давид Лопес
2
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
24
Лей
Ву Лей
25
Дардер
Серхи Дардер
25
Эмбарба
Адриан Эмбарба
11
де Томас
Рауль де Томас
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
-
5
Калеро
Фернандо Калеро
-
28
Педроса
Адрия Педроса
-
22
Гомес
Виктор Гомес
-
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
-
30
Мелендо
Оскар Мелендо
-
12
Кальери
Хонатан Кальери
-
Севилья
мин
16
Навас
Хесус Навас
10
Банега
Эвер Банега
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
14
Сусо
Сусо
1
Вацлик
Томаш Вацлик
86
Гудель
Неманья Гудель
5
Окампос
Лукас Окампос
24
Хордан
Хоан Хордан
4
Кунде
Жюль Кунде
3
Карлос
Диего Карлос
23
Регилон
Серхио Регилон
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
20
Гомес
Серхи Гомес
-
24
Нолито
Нолито
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
19
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
-
События
Матч окончен 0:3
Прошлые матчи
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:00
Севилья
2 : 2
Эспаньол
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:00
Севилья
2
Эспаньол
2
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
20:00
Эспаньол
0 : 2
Севилья
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
20:00
Эспаньол
0
Севилья
2
17.03.2019
17 марта 2019
вс
18:15
Эспаньол
0 : 1
Севилья
17.03.2019
17 марта 2019
вс
18:15
Эспаньол
0
Севилья
1
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
20:30
Севилья
2 : 1
Эспаньол
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
20:30
Севилья
2
Эспаньол
1
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
15:00
Эспаньол
0 : 3
Севилья
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
15:00
Эспаньол
0
Севилья
3
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
23:15
Севилья
1 : 1
Эспаньол
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
23:15
Севилья
1
Эспаньол
1
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
18:15
Эспаньол
3 : 1
Севилья
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
18:15
Эспаньол
3
Севилья
1
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
23:15
Севилья
6 : 4
Эспаньол
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
23:15
Севилья
6
Эспаньол
4
01.05.2016
01 мая 2016
вс
17:00
Эспаньол
1 : 0
Севилья
01.05.2016
01 мая 2016
вс
17:00
Эспаньол
1
Севилья
0
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
20:15
Севилья
2 : 0
Эспаньол
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
20:15
Севилья
2
Эспаньол
0
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
21:00
Севилья
3 : 2
Эспаньол
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
21:00
Севилья
3
Эспаньол
2
29.01.2015
29 янв. 2015
чт
23:59
Севилья
1 : 0
Эспаньол
29.01.2015
29 янв. 2015
чт
23:59
Севилья
1
Эспаньол
0
22.01.2015
22 янв. 2015
чт
23:59
Эспаньол
3 : 1
Севилья
22.01.2015
22 янв. 2015
чт
23:59
Эспаньол
3
Севилья
1
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
-:-
Эспаньол
1 : 2
Севилья
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
-:-
Эспаньол
1
Севилья
2
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
20:00
Севилья
4 : 1
Эспаньол
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
20:00
Севилья
4
Эспаньол
1
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:00
Эспаньол
1 : 3
Севилья
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:00
Эспаньол
1
Севилья
3
05.05.2013
05 мая 2013
вс
20:00
Севилья
3 : 0
Эспаньол
05.05.2013
05 мая 2013
вс
20:00
Севилья
3
Эспаньол
0
07.12.2012
07 дек. 2012
пт
23:30
Эспаньол
2 : 2
Севилья
07.12.2012
07 дек. 2012
пт
23:30
Эспаньол
2
Севилья
2
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
23:30
Эспаньол
0 : 3
Севилья
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
23:30
Эспаньол
0
Севилья
3
01.11.2012
01 нояб. 2012
чт
21:00
Севилья
3 : 1
Эспаньол
01.11.2012
01 нояб. 2012
чт
21:00
Севилья
3
Эспаньол
1
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