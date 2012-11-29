Эспаньол - Севилья: 28 ноября 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Эспаньол
Барселона
0:3
Первый матч 1:3

Эспаньол - Севилья: 28 ноября 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Севилья
Севилья
Кубок Испании, 1/16 финала

Кубок Испании,

1/16 финала

Испания
28 нояб. 2012, 23:30 МСК
28.11.2012, 23:30 МСК
среда
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
4
Санчес
Виктор Санчес
18
Кабрера
Леандро Кабрера
12
Вила
Дидач Вила
16
Лопес
Хави Лопес
15
Лопес
Давид Лопес
2
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
24
Лей
Ву Лей
25
Дардер
Серхи Дардер
25
Эмбарба
Адриан Эмбарба
11
де Томас
Рауль де Томас
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
-
5
Калеро
Фернандо Калеро
-
28
Педроса
Адрия Педроса
-
22
Гомес
Виктор Гомес
-
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
-
30
Мелендо
Оскар Мелендо
-
12
Кальери
Хонатан Кальери
-
Севилья
мин
16
Навас
Хесус Навас
10
Банега
Эвер Банега
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
14
Сусо
Сусо
1
Вацлик
Томаш Вацлик
86
Гудель
Неманья Гудель
5
Окампос
Лукас Окампос
24
Хордан
Хоан Хордан
4
Кунде
Жюль Кунде
3
Карлос
Диего Карлос
23
Регилон
Серхио Регилон
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
20
Гомес
Серхи Гомес
-
24
Нолито
Нолито
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
19
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
-

События

Матч окончен 0:3

Прошлые матчи

16.02.2020 16 февр. 2020 вс 14:00
Севилья
2 : 2
Эспаньол
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 14:00
Севилья
2
Эспаньол
2
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 20:00
Эспаньол
0 : 2
Севилья
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 20:00
Эспаньол
0
Севилья
2
17.03.2019 17 марта 2019 вс 18:15
Эспаньол
0 : 1
Севилья
17.03.2019 17 марта 2019 вс 18:15
Эспаньол
0
Севилья
1
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 20:30
Севилья
2 : 1
Эспаньол
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 20:30
Севилья
2
Эспаньол
1
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 15:00
Эспаньол
0 : 3
Севилья
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 15:00
Эспаньол
0
Севилья
3
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 23:15
Севилья
1 : 1
Эспаньол
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 23:15
Севилья
1
Эспаньол
1
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 18:15
Эспаньол
3 : 1
Севилья
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 18:15
Эспаньол
3
Севилья
1
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 23:15
Севилья
6 : 4
Эспаньол
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 23:15
Севилья
6
Эспаньол
4
01.05.2016 01 мая 2016 вс 17:00
Эспаньол
1 : 0
Севилья
01.05.2016 01 мая 2016 вс 17:00
Эспаньол
1
Севилья
0
30.12.2015 30 дек. 2015 ср 20:15
Севилья
2 : 0
Эспаньол
30.12.2015 30 дек. 2015 ср 20:15
Севилья
2
Эспаньол
0
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 21:00
Севилья
3 : 2
Эспаньол
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 21:00
Севилья
3
Эспаньол
2
29.01.2015 29 янв. 2015 чт 23:59
Севилья
1 : 0
Эспаньол
29.01.2015 29 янв. 2015 чт 23:59
Севилья
1
Эспаньол
0
22.01.2015 22 янв. 2015 чт 23:59
Эспаньол
3 : 1
Севилья
22.01.2015 22 янв. 2015 чт 23:59
Эспаньол
3
Севилья
1
31.08.2014 31 авг. 2014 вс -:-
Эспаньол
1 : 2
Севилья
31.08.2014 31 авг. 2014 вс -:-
Эспаньол
1
Севилья
2
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 20:00
Севилья
4 : 1
Эспаньол
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 20:00
Севилья
4
Эспаньол
1
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 14:00
Эспаньол
1 : 3
Севилья
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 14:00
Эспаньол
1
Севилья
3
05.05.2013 05 мая 2013 вс 20:00
Севилья
3 : 0
Эспаньол
05.05.2013 05 мая 2013 вс 20:00
Севилья
3
Эспаньол
0
07.12.2012 07 дек. 2012 пт 23:30
Эспаньол
2 : 2
Севилья
07.12.2012 07 дек. 2012 пт 23:30
Эспаньол
2
Севилья
2
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 23:30
Эспаньол
0 : 3
Севилья
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 23:30
Эспаньол
0
Севилья
3
01.11.2012 01 нояб. 2012 чт 21:00
Севилья
3 : 1
Эспаньол
01.11.2012 01 нояб. 2012 чт 21:00
Севилья
3
Эспаньол
1

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«Севилью» от поражения спас вратарь на последней минуте матча: пошел в чужую штрафную – и забил
#Яссин Буну
21 марта, 09:30
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
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10 марта, 00:57
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31
«Барселона» победила «Севилью». 15 матчей подряд не проигрывают в Примере, выиграли 9 из 10 последних
27 февраля, 21:00
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
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«Боруссия» Д обыграла «Севилью» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Холанд оформил дубль
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Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, который забил 18 голов в первых 13 матчах
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