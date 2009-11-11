Эспаньол - Хетафе: 11 ноября 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Эспаньол
Барселона
1:1
Первый матч 0:2

Эспаньол - Хетафе: 11 ноября 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Кубок Испании, 1/16 финала

Кубок Испании,

1/16 финала

Испания
11 нояб. 2009, 22:00 МСК
11.11.2009, 22:00 МСК
среда
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
4
Санчес
Виктор Санчес
18
Кабрера
Леандро Кабрера
12
Вила
Дидач Вила
16
Лопес
Хави Лопес
15
Лопес
Давид Лопес
2
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
24
Лей
Ву Лей
25
Дардер
Серхи Дардер
25
Эмбарба
Адриан Эмбарба
11
де Томас
Рауль де Томас
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
-
5
Калеро
Фернандо Калеро
-
28
Педроса
Адрия Педроса
-
22
Гомес
Виктор Гомес
-
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
-
30
Мелендо
Оскар Мелендо
-
12
Кальери
Хонатан Кальери
-
Хетафе
мин
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
19
Молина
Хорхе Молина
12
Ньом
Аллан Ньом
22
Суарес
Дамиан Суарес
2
Джене
Даконам Джене
30
Сорья
Давид Сорья
6
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
5
Этебо
Одженекаро Этебо
7
Мата
Хайме Мата
20
Кукурелья
Марк Кукурелья
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
-
4
Кабако
Эрик Кабако
-
16
Кенеди
Роберт Кенеди
-
9
Анхель
Анхель
-
23
Джейсон
Джейсон
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

16.06.2020 16 июня 2020 вт 20:30
Хетафе
0 : 0
Эспаньол
16.06.2020 16 июня 2020 вт 20:30
Хетафе
0
Эспаньол
0
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 14:00
Эспаньол
1 : 1
Хетафе
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 14:00
Эспаньол
1
Хетафе
1
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 21:30
Эспаньол
1 : 1
Хетафе
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 21:30
Эспаньол
1
Хетафе
1
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 20:30
Хетафе
3 : 0
Эспаньол
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 20:30
Хетафе
3
Эспаньол
0
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 19:30
Хетафе
1 : 0
Эспаньол
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 19:30
Хетафе
1
Эспаньол
0
27.11.2017 27 нояб. 2017 пн 23:00
Эспаньол
1 : 0
Хетафе
27.11.2017 27 нояб. 2017 пн 23:00
Эспаньол
1
Хетафе
0
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 20:15
Хетафе
3 : 1
Эспаньол
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 20:15
Хетафе
3
Эспаньол
1
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 19:30
Эспаньол
1 : 0
Хетафе
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 19:30
Эспаньол
1
Хетафе
0
20.02.2015 20 февр. 2015 пт 22:45
Хетафе
2 : 1
Эспаньол
20.02.2015 20 февр. 2015 пт 22:45
Хетафе
2
Эспаньол
1
25.09.2014 25 сент. 2014 чт 21:00
Эспаньол
2 : 0
Хетафе
25.09.2014 25 сент. 2014 чт 21:00
Эспаньол
2
Хетафе
0
01.03.2014 01 марта 2014 сб 22:00
Хетафе
0 : 0
Эспаньол
01.03.2014 01 марта 2014 сб 22:00
Хетафе
0
Эспаньол
0
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 20:00
Эспаньол
0 : 2
Хетафе
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 20:00
Эспаньол
0
Хетафе
2
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 13:00
Хетафе
0 : 2
Эспаньол
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 13:00
Хетафе
0
Эспаньол
2
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 14:00
Эспаньол
0 : 2
Хетафе
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 14:00
Эспаньол
0
Хетафе
2
18.02.2012 18 февр. 2012 сб 20:00
Хетафе
1 : 1
Эспаньол
18.02.2012 18 февр. 2012 сб 20:00
Хетафе
1
Эспаньол
1
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 21:00
Эспаньол
1 : 0
Хетафе
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 21:00
Эспаньол
1
Хетафе
0
23.01.2011 23 янв. 2011 вс 19:00
Хетафе
1 : 3
Эспаньол
23.01.2011 23 янв. 2011 вс 19:00
Хетафе
1
Эспаньол
3
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 18:00
Эспаньол
3 : 1
Хетафе
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 18:00
Эспаньол
3
Хетафе
1
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
Хетафе
1 : 1
Эспаньол
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
Хетафе
1
Эспаньол
1
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 19:00
Эспаньол
0 : 2
Хетафе
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 19:00
Эспаньол
0
Хетафе
2

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