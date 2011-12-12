Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Верду 5
Верду 7
Ромарик 19
Гарсия 54
4:2
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Фалькао 32
Туран 83
Примера, 16 тур

Примера,

16 тур

Испания
11 дек. 2011, 23:30 МСК
11.12.2011, 23:30 МСК
воскресенье
Составы
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Форлин
Хуан Форлин
46
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Галан
Эрнесто Галан
90
0
Ромарик
Ромарик
19'
19'
90
0
Верду
Хоан Верду
5'
7'
5', 7'
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
54'
54'
75
0
Фонте
Руи Фонте
64
0
Тьеви
Тьеви
90
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Амат
Жорди Амат
0
Датоло
Хесус Датоло
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Кристиан
Кристиан
0
Гомес
Кристиан Гомес
0
Васкес
Альваро Васкес
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Переа
Луис Переа
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Габи
Габи
90
0
Туран
Арда Туран
83'
83'
84
0
Суарес
Марио Суарес
64
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
46
0
Диего
Диего
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
32'
32'
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Лопес
Антонио Лопес
0
Хуанфран
Хуанфран
0
Домингес
Альваро Домингес
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Коке
Коке
0
Адриан
Адриан