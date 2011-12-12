Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Канада
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Верду 5
Верду 7
Ромарик 19
Гарсия 54
4:2
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Фалькао 32
Туран 83
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
11 дек. 2011, 23:30 МСК
11.12.2011, 23:30 МСК
воскресенье
Составы
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Форлин
Хуан Форлин
46
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Галан
Эрнесто Галан
90
0
Ромарик
Ромарик
19'
19'
90
0
Верду
Хоан Верду
5'
7'
5', 7'
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
54'
54'
75
0
Фонте
Руи Фонте
64
0
Тьеви
Тьеви
90
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Амат
Жорди Амат
0
Датоло
Хесус Датоло
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Кристиан
Кристиан
0
Гомес
Кристиан Гомес
0
Васкес
Альваро Васкес
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Переа
Луис Переа
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Габи
Габи
90
0
Туран
Арда Туран
83'
83'
84
0
Суарес
Марио Суарес
64
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
46
0
Диего
Диего
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
32'
32'
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Лопес
Антонио Лопес
0
Хуанфран
Хуанфран
0
Домингес
Альваро Домингес
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Коке
Коке
0
Адриан
Адриан