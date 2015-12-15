Эрцгебирге - Хайденхайм: 15 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Эрцгебирге
Ауэ
0:2

Эрцгебирге - Хайденхайм: 15 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Кубок Германии, 1/8 финала

Кубок Германии,

1/8 финала

Германия
15 дек. 2015, 22:30 МСК
15.12.2015, 22:30 МСК
вторник
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Эрцгебирге
мин
10
Назаров
Дмитрий Назаров
Запасные
25
Видра
Доминик Видра
-
6
Чифтчи
Хикмет Чифтчи
-
Хайденхайм
мин
5
Хюсинг
Оливер Хюсинг
27
Кершбаумер
Константин Кершбаумер
13
Ляйпертц
Роберт Ляйпертц
Запасные
19
Ференбах
Йонас Ференбах
-
17
Мультауп
Маурице Мультауп
-
10
Кляйнденст
Тим Кляйнденст
-

События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

15.12.2015 15 дек. 2015 вт 22:30
Эрцгебирге
0 : 2
Хайденхайм
15.12.2015 15 дек. 2015 вт 22:30
Эрцгебирге
0
Хайденхайм
2

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