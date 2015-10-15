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Енисей VS Тюмень
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Енисей - Тюмень: 15 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Енисей
Красноярск
1:0
Енисей - Тюмень: 15 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
ФНЛ, 16 тур
ФНЛ,
16 тур
Россия
15 окт. 2015, 15:00 МСК
15.10.2015, 15:00 МСК
четверг
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Енисей
мин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
-
Марков
Николай Марков
1
Опарин
Михаил Опарин
91
Карпук
Илья Карпук
12
Раздорских
Никита Раздорских
13
Галимов
Александр Галимов
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
2
Кичин
Валерий Кичин
32
Глушков
Никита Глушков
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
10
Комков
Михаил Комков
-
21
Иванов
Егор Иванов
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
7
Зотов
Александр Зотов
-
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
03.09.2019
03 сент. 2019
вт
17:00
Тюмень
0 : 1
Енисей
03.09.2019
03 сент. 2019
вт
17:00
Тюмень
0
Енисей
1
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
Тюмень
1 : 1
Енисей
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
Тюмень
1
Енисей
1
15.07.2017
15 июля 2017
сб
14:00
Енисей
3 : 1
Тюмень
15.07.2017
15 июля 2017
сб
14:00
Енисей
3
Тюмень
1
14.05.2017
14 мая 2017
вс
11:00
Енисей
1 : 0
Тюмень
14.05.2017
14 мая 2017
вс
11:00
Енисей
1
Тюмень
0
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
12:00
Тюмень
2 : 3
Енисей
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
12:00
Тюмень
2
Енисей
3
02.05.2016
02 мая 2016
пн
15:00
Тюмень
3 : 1
Енисей
02.05.2016
02 мая 2016
пн
15:00
Тюмень
3
Енисей
1
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
15:00
Енисей
1 : 0
Тюмень
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
15:00
Енисей
1
Тюмень
0
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
15:45
Енисей
1 : 1
Тюмень
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
15:45
Енисей
1
Тюмень
1
27.07.2014
27 июля 2014
вс
16:00
Тюмень
2 : 0
Енисей
27.07.2014
27 июля 2014
вс
16:00
Тюмень
2
Енисей
0
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
15:00
Тюмень
1(5) : 1(3)
Енисей
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
15:00
Тюмень
1(5)
Енисей
1(3)
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