Енисей - Тамбов: 28 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Енисей
Красноярск
2:1

Енисей - Тамбов: 28 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Тамбов
Тамбов
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
28 авг. 2016, 13:00 МСК
28.08.2016, 13:00 МСК
воскресенье
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
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Прогнозы

Предварительный состав

Енисей
мин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
-
Марков
Николай Марков
1
Опарин
Михаил Опарин
91
Карпук
Илья Карпук
12
Раздорских
Никита Раздорских
13
Галимов
Александр Галимов
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
2
Кичин
Валерий Кичин
32
Глушков
Никита Глушков
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
10
Комков
Михаил Комков
-
21
Иванов
Егор Иванов
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
7
Зотов
Александр Зотов
-
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
-
Тамбов
мин
30
Сямук
Родион Сямук
26
Васиев
Фарход Васиев
3
Денисов
Александр Денисов
13
Шахов
Виталий Шахов
24
Кайков
Денис Кайков
8
Герман
Дмитрий Герман
4
Карп
Кэтэлин Карп
14
Бавин
Юрий Бавин
7
Алиев
Азер Алиев
18
Климов
Кирилл Климов
23
Карапузов
Владислав Карапузов
Запасные
35
Сычев
Виталий Сычев
-
55
Мартынов
Илья Мартынов
-
2
Нусуев
Морис Нусуев
-
31
Дроздов
Никита Дроздов
-
77
Ахмаев
Саид-Али Ахмаев
-
19
Терехов
Антон Терехов
-
81
Кабахидзе
Владимир Кабахидзе
-
87
Аванесян
Тигран Аванесян
-
9
Архипов
Артем Архипов
-
37
Минаев
Роман Минаев
-
10
Чабанов
Евгений Чабанов
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

12.11.2017 12 нояб. 2017 вс 13:00
Енисей
2 : 0
Тамбов
12.11.2017 12 нояб. 2017 вс 13:00
Енисей
2
Тамбов
0
30.07.2017 30 июля 2017 вс 16:00
Тамбов
5 : 0
Енисей
30.07.2017 30 июля 2017 вс 16:00
Тамбов
5
Енисей
0
27.03.2017 27 марта 2017 пн 13:00
Тамбов
1 : 0
Енисей
27.03.2017 27 марта 2017 пн 13:00
Тамбов
1
Енисей
0
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 13:00
Енисей
2 : 1
Тамбов
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 13:00
Енисей
2
Тамбов
1

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24 марта, 13:54
За «Тамбов» в этом сезоне сыграли 45 футболистов. Это рекорд РПЛ
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14 марта, 18:24
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09 марта, 18:02
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26 февраля, 22:04