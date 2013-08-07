Енисей - Спартак-Нальчик: 07 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Енисей
Красноярск
1:0

Енисей - Спартак-Нальчик: 07 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
7 авг. 2013, 14:00 МСК
7.08.2013, 14:00 МСК
среда
Антон Анопа
Антон Анопа
Главный Судья
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Предварительный состав

Енисей
мин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
-
Марков
Николай Марков
1
Опарин
Михаил Опарин
91
Карпук
Илья Карпук
12
Раздорских
Никита Раздорских
13
Галимов
Александр Галимов
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
2
Кичин
Валерий Кичин
32
Глушков
Никита Глушков
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
10
Комков
Михаил Комков
-
21
Иванов
Егор Иванов
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
7
Зотов
Александр Зотов
-
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 14:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Енисей
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 14:00
Спартак-Нальчик
1
Енисей
0
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 13:00
Енисей
0 : 1
Спартак-Нальчик
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 13:00
Енисей
0
Спартак-Нальчик
1
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 15:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Енисей
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 15:00
Спартак-Нальчик
1
Енисей
0
07.08.2013 07 авг. 2013 ср 14:00
Енисей
1 : 0
Спартак-Нальчик
07.08.2013 07 авг. 2013 ср 14:00
Енисей
1
Спартак-Нальчик
0
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 17:00
Спартак-Нальчик
0 : 2
Енисей
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 17:00
Спартак-Нальчик
0
Енисей
2
13.08.2012 13 авг. 2012 пн 14:00
Енисей
3 : 1
Спартак-Нальчик
13.08.2012 13 авг. 2012 пн 14:00
Енисей
3
Спартак-Нальчик
1

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