Енисей - Сочи: 28 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Енисей
Красноярск
2:1

Енисей - Сочи: 28 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Сочи
Сочи
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
28 июля 2013, 14:00 МСК
28.07.2013, 14:00 МСК
воскресенье
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов
Главный Судья
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Предварительный состав

Енисей
мин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
-
Марков
Николай Марков
1
Опарин
Михаил Опарин
91
Карпук
Илья Карпук
12
Раздорских
Никита Раздорских
13
Галимов
Александр Галимов
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
2
Кичин
Валерий Кичин
32
Глушков
Никита Глушков
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
10
Комков
Михаил Комков
-
21
Иванов
Егор Иванов
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
7
Зотов
Александр Зотов
-
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
-
Сочи
мин
12
Заболотный
Николай Заболотный
13
Терехов
Сергей Терехов
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
45
Миладинович
Иван Миладинович
23
Мевля
Миха Мевля
27
Заика
Кирилл Заика
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
35
Джанаев
Сослан Джанаев
-
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
24
Маммана
Эмануэль Маммана
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
98
Варданян
Эрик Варданян
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
79
Руденко
Александр Руденко
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

12.05.2018 12 мая 2018 сб 14:00
Енисей
2 : 1
Сочи
12.05.2018 12 мая 2018 сб 14:00
Енисей
2
Сочи
1
08.07.2017 08 июля 2017 сб 15:00
Сочи
2 : 1
Енисей
08.07.2017 08 июля 2017 сб 15:00
Сочи
2
Енисей
1
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 13:00
Енисей
3 : 1
Сочи
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 13:00
Енисей
3
Сочи
1
30.09.2014 30 сент. 2014 вт 18:00
Сочи
1 : 0
Енисей
30.09.2014 30 сент. 2014 вт 18:00
Сочи
1
Енисей
0
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 13:00
Сочи
4 : 2
Енисей
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 13:00
Сочи
4
Енисей
2
28.07.2013 28 июля 2013 вс 14:00
Енисей
2 : 1
Сочи
28.07.2013 28 июля 2013 вс 14:00
Енисей
2
Сочи
1
16.11.2012 16 нояб. 2012 пт 14:00
Сочи
2 : 1
Енисей
16.11.2012 16 нояб. 2012 пт 14:00
Сочи
2
Енисей
1
23.07.2012 23 июля 2012 пн 14:00
Енисей
1 : 1
Сочи
23.07.2012 23 июля 2012 пн 14:00
Енисей
1
Сочи
1

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