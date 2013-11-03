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Енисей VS Мордовия
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Енисей - Мордовия: 03 ноября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Енисей
Красноярск
2:4
Енисей - Мордовия: 03 ноября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 22 тур
ФНЛ,
22 тур
Россия
3 нояб. 2013, 12:00 МСК
3.11.2013, 12:00 МСК
воскресенье
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Енисей
мин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
-
Марков
Николай Марков
1
Опарин
Михаил Опарин
91
Карпук
Илья Карпук
12
Раздорских
Никита Раздорских
13
Галимов
Александр Галимов
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
2
Кичин
Валерий Кичин
32
Глушков
Никита Глушков
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
10
Комков
Михаил Комков
-
21
Иванов
Егор Иванов
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
7
Зотов
Александр Зотов
-
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
-
События
Матч окончен 2:4
Прошлые матчи
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
13:00
Енисей
2 : 1
Мордовия
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
13:00
Енисей
2
Мордовия
1
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
18:00
Мордовия
1 : 2
Енисей
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
18:00
Мордовия
1
Енисей
2
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
15:30
Енисей
4 : 0
Мордовия
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
15:30
Енисей
4
Мордовия
0
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
12:00
Енисей
2 : 4
Мордовия
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
12:00
Енисей
2
Мордовия
4
23.07.2013
23 июля 2013
вт
17:00
Мордовия
3 : 0
Енисей
23.07.2013
23 июля 2013
вт
17:00
Мордовия
3
Енисей
0
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
17:00
Мордовия
2 : 3
Енисей
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
17:00
Мордовия
2
Енисей
3
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
Енисей
2 : 0
Мордовия
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
Енисей
2
Мордовия
0
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