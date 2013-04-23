Енисей - Химки: 23 апреля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Енисей
Красноярск
2:1

Енисей - Химки: 23 апреля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
23 апр. 2013, 14:00 МСК
23.04.2013, 14:00 МСК
вторник
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Енисей
мин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
-
Марков
Николай Марков
1
Опарин
Михаил Опарин
91
Карпук
Илья Карпук
12
Раздорских
Никита Раздорских
13
Галимов
Александр Галимов
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
2
Кичин
Валерий Кичин
32
Глушков
Никита Глушков
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
10
Комков
Михаил Комков
-
21
Иванов
Егор Иванов
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
7
Зотов
Александр Зотов
-
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
-
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
87
Боженов
Кирилл Боженов
8
Глушаков
Денис Глушаков
28
Могилевец
Павел Могилевец
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
45
Конате
Мохамед Конате
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
2
Логашов
Арсений Логашов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
9
Глушенков
Максим Глушенков
-
80
Жумабеков
Максим Жумабеков
-
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
0
Себай
Сенин Себай
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 12:00
Енисей
1 : 0
Химки
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 12:00
Енисей
1
Химки
0
24.07.2019 24 июля 2019 ср 19:00
Химки
4 : 0
Енисей
24.07.2019 24 июля 2019 ср 19:00
Химки
4
Енисей
0
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 14:30
Химки
2 : 1
Енисей
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 14:30
Химки
2
Енисей
1
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 13:00
Енисей
4 : 1
Химки
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 13:00
Енисей
4
Химки
1
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 16:00
Химки
2 : 2
Енисей
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 16:00
Химки
2
Енисей
2
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 13:00
Енисей
3 : 0
Химки
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 13:00
Енисей
3
Химки
0
23.04.2013 23 апр. 2013 вт 14:00
Енисей
2 : 1
Химки
23.04.2013 23 апр. 2013 вт 14:00
Енисей
2
Химки
1
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 18:00
Химки
1 : 2
Енисей
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 18:00
Химки
1
Енисей
2
21.05.2012 21 мая 2012 пн 18:00
Химки
0 : 0
Енисей
21.05.2012 21 мая 2012 пн 18:00
Химки
0
Енисей
0
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 10:00
Енисей
0 : 2
Химки
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 10:00
Енисей
0
Химки
2
24.06.2011 24 июня 2011 пт 18:00
Химки
1 : 0
Енисей
24.06.2011 24 июня 2011 пт 18:00
Химки
1
Енисей
0

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