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Енисей VS Химки
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Енисей - Химки: 23 апреля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Енисей
Красноярск
2:1
Енисей - Химки: 23 апреля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 29 тур
ФНЛ,
29 тур
Россия
23 апр. 2013, 14:00 МСК
23.04.2013, 14:00 МСК
вторник
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Енисей
мин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
-
Марков
Николай Марков
1
Опарин
Михаил Опарин
91
Карпук
Илья Карпук
12
Раздорских
Никита Раздорских
13
Галимов
Александр Галимов
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
2
Кичин
Валерий Кичин
32
Глушков
Никита Глушков
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
10
Комков
Михаил Комков
-
21
Иванов
Егор Иванов
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
7
Зотов
Александр Зотов
-
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
-
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
87
Боженов
Кирилл Боженов
8
Глушаков
Денис Глушаков
28
Могилевец
Павел Могилевец
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
45
Конате
Мохамед Конате
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
2
Логашов
Арсений Логашов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
9
Глушенков
Максим Глушенков
-
80
Жумабеков
Максим Жумабеков
-
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
0
Себай
Сенин Себай
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
12:00
Енисей
1 : 0
Химки
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
12:00
Енисей
1
Химки
0
24.07.2019
24 июля 2019
ср
19:00
Химки
4 : 0
Енисей
24.07.2019
24 июля 2019
ср
19:00
Химки
4
Енисей
0
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
14:30
Химки
2 : 1
Енисей
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
14:30
Химки
2
Енисей
1
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
13:00
Енисей
4 : 1
Химки
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
13:00
Енисей
4
Химки
1
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
16:00
Химки
2 : 2
Енисей
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
16:00
Химки
2
Енисей
2
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
13:00
Енисей
3 : 0
Химки
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
13:00
Енисей
3
Химки
0
23.04.2013
23 апр. 2013
вт
14:00
Енисей
2 : 1
Химки
23.04.2013
23 апр. 2013
вт
14:00
Енисей
2
Химки
1
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
Химки
1 : 2
Енисей
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
Химки
1
Енисей
2
21.05.2012
21 мая 2012
пн
18:00
Химки
0 : 0
Енисей
21.05.2012
21 мая 2012
пн
18:00
Химки
0
Енисей
0
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
10:00
Енисей
0 : 2
Химки
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
10:00
Енисей
0
Химки
2
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
Химки
1 : 0
Енисей
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
Химки
1
Енисей
0
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🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
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08 марта, 19:50
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25 февраля, 19:45
Ого: лучший русский клуб в конце года – «Химки». Их секрет – посреди сезона в один день сменить тренера и гендира
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Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес
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19 марта, 23:53
«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Химки» обыграли «Уфу». У них шесть побед за последние семь матчей в РПЛ
27 февраля, 15:53
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17 декабря 2020, 19:55