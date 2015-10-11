Енисей - Армавир: 11 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Енисей
Красноярск
3:1

Енисей - Армавир: 11 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Армавир
Армавир
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
11 окт. 2015, 13:00 МСК
11.10.2015, 13:00 МСК
воскресенье
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
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Предварительный состав

Енисей
мин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
-
Марков
Николай Марков
1
Опарин
Михаил Опарин
91
Карпук
Илья Карпук
12
Раздорских
Никита Раздорских
13
Галимов
Александр Галимов
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
2
Кичин
Валерий Кичин
32
Глушков
Никита Глушков
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
10
Комков
Михаил Комков
-
21
Иванов
Егор Иванов
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
7
Зотов
Александр Зотов
-
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
-

События

Матч окончен 3:1

Прошлые матчи

12.10.2019 12 окт. 2019 сб 13:00
Енисей
1 : 1
Армавир
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 13:00
Енисей
1
Армавир
1
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 19:00
Армавир
2 : 3
Енисей
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 19:00
Армавир
2
Енисей
3
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 13:00
Енисей
3 : 1
Армавир
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 13:00
Енисей
3
Армавир
1

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