Англия - Россия: 11 июня 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Англия
1:1

Англия - Россия: 11 июня 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Россия
Чемпионат Европы, 1 тур

Чемпионат Европы,

1 тур
11 июня 2016, 22:00 МСК
11.06.2016, 22:00 МСК
суббота
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
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Предварительный состав

Англия
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
6
Магуайр
Гарри Магуайр
12
Триппьер
Киран Триппьер
4
Райс
Деклан Райс
2
Уокер
Кайл Уокер
16
Грилиш
Джек Грилиш
4
Дайер
Эрик Дайер
11
Фоден
Фил Фоден
17
Маунт
Мэйсон Маунт
15
Сака
Букайо Сака
9
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
23
Поп
Ник Поп
-
22
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
16
Кин
Майкл Кин
-
18
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
-
14
Мингс
Тайрон Мингс
-
15
Чилвел
Бен Чилвел
-
14
Уинкс
Гарри Уинкс
-
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
-
9
Санчо
Джейдон Санчо
-
23
Беллингем
Джуд Беллингем
-
11
Абрахам
Тэмми Абрахам
-
Россия
мин
1
Гилерме
Гилерме
18
Жирков
Юрий Жирков
14
Джикия
Георгий Джикия
4
Дивеев
Игорь Дивеев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
7
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
23
Кузяев
Далер Кузяев
16
Миранчук
Антон Миранчук
10
Заболотный
Антон Заболотный
22
Миранчук
Алексей Миранчук
Запасные
16
Джанаев
Сослан Джанаев
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Евгеньев
Роман Евгеньев
-
19
Ионов
Алексей Ионов
-
6
Черышев
Денис Черышев
-
15
Бакаев
Зелимхан Бакаев
-
17
Фомин
Даниил Фомин
-
8
Мостовой
Андрей Мостовой
-
25
Кучаев
Константин Кучаев
-
24
Обляков
Иван Обляков
-
9
Соболев
Александр Соболев
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

11.06.2016 11 июня 2016 сб 22:00
Англия
1 : 1
Россия
11.06.2016 11 июня 2016 сб 22:00
Англия
1
Россия
1
17.10.2007 17 окт. 2007 ср 18:00
Россия
2 : 1
Англия
17.10.2007 17 окт. 2007 ср 18:00
Россия
2
Англия
1
12.09.2007 12 сент. 2007 ср 22:00
Англия
3 : 0
Россия
12.09.2007 12 сент. 2007 ср 22:00
Англия
3
Россия
0

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