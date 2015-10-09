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Россия разгромила Исландию на молодежном Евро
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Чемпионат Европы
Англия VS Эстония
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Англия - Эстония: 09 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Англия
2:0
Англия - Эстония: 09 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Эстония
Чемпионат Европы, 9 тур
Чемпионат Европы,
9 тур
9 окт. 2015, 21:45 МСК
9.10.2015, 21:45 МСК
пятница
Иштван Вад
Иштван Вад
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Англия
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
6
Магуайр
Гарри Магуайр
12
Триппьер
Киран Триппьер
4
Райс
Деклан Райс
2
Уокер
Кайл Уокер
16
Грилиш
Джек Грилиш
4
Дайер
Эрик Дайер
11
Фоден
Фил Фоден
17
Маунт
Мэйсон Маунт
15
Сака
Букайо Сака
9
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
23
Поп
Ник Поп
-
22
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
16
Кин
Майкл Кин
-
18
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
-
14
Мингс
Тайрон Мингс
-
15
Чилвел
Бен Чилвел
-
14
Уинкс
Гарри Уинкс
-
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
-
9
Санчо
Джейдон Санчо
-
23
Беллингем
Джуд Беллингем
-
11
Абрахам
Тэмми Абрахам
-
Эстония
мин
14
Васильев
Константин Васильев
10
Зенев
Сергей Зенев
23
Тенисте
Таийо Тенисте
19
Пикк
Артур Пикк
16
Тамм
Йоонас Тамм
11
Саппинен
Рауно Саппинен
8
Синявский
Власий Синявский
-
Крейда
Владислав Крейда
12
Хейн
Карл Хейн
-
Кууск
Мартен Кууск
Запасные
22
Мееритс
Марко Мееритс
-
22
Игонен
Матвей Игонен
-
3
Ярвелайд
Хенри Ярвелайд
-
13
Лиландер
Михаэль Лиландер
-
17
Марин
Павел Марин
-
7
Миллер
Мартин Миллер
-
20
Айнсалу
Михкель Айнсалу
-
8
Аниер
Хенри Аниер
-
9
Сорга
Эрик Сорга
-
15
Ливак
Франк Ливак
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
09.10.2015
09 окт. 2015
пт
21:45
Англия
2 : 0
Эстония
09.10.2015
09 окт. 2015
пт
21:45
Англия
2
Эстония
0
12.10.2014
12 окт. 2014
вс
19:00
Эстония
0 : 1
Англия
12.10.2014
12 окт. 2014
вс
19:00
Эстония
0
Англия
1
13.10.2007
13 окт. 2007
сб
17:00
Англия
3 : 0
Эстония
13.10.2007
13 окт. 2007
сб
17:00
Англия
3
Эстония
0
06.06.2007
06 июня 2007
ср
21:30
Эстония
0 : 3
Англия
06.06.2007
06 июня 2007
ср
21:30
Эстония
0
Англия
3
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