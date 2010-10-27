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Кубок Германии
Эльверсберг VS Нюрнберг
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Эльверсберг - Нюрнберг: 27 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
0:3
Эльверсберг - Нюрнберг: 27 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Кубок Германии, 1/16 финала
Кубок Германии,
1/16 финала
Германия
27 окт. 2010, 21:30 МСК
27.10.2010, 21:30 МСК
среда
Составы
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Предварительный состав
Запасные
8
Скендерович
Алдин Скендерович
-
32
Меха
Альбан Меха
-
События
Матч окончен 0:3
Прошлые матчи
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
21:30
Эльверсберг
0 : 3
Нюрнберг
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
21:30
Эльверсберг
0
Нюрнберг
3
Новости
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11 июля 2020, 22:03
В Бундеслиге есть немец с российским гражданством. Какой шикарный гол он забил «Шальке» 💣
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#Эдуард Левен
24 мая 2020, 17:36
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Фантомный гол, переигровка, угрозы судьям. Так «Бавария» и «Нюрнберг» раскачали Бундеслигу четверть века назад
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23 апреля 2020, 14:29
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Новости матча
Игрок «Нюрнберга» ударил соперника в пах. Судья разобрался с помощью VAR
24 февраля 2019, 14:49