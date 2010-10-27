Эльверсберг - Нюрнберг: 27 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
0:3

Эльверсберг - Нюрнберг: 27 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Кубок Германии, 1/16 финала

Кубок Германии,

1/16 финала

Германия
27 окт. 2010, 21:30 МСК
27.10.2010, 21:30 МСК
среда
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Предварительный состав

Запасные
8
Скендерович
Алдин Скендерович
-
32
Меха
Альбан Меха
-

События

Матч окончен 0:3

Прошлые матчи

27.10.2010 27 окт. 2010 ср 21:30
Эльверсберг
0 : 3
Нюрнберг
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 21:30
Эльверсберг
0
Нюрнберг
3

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