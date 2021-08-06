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Новости
Материалы
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Лоренцо Инсинье
Антуан Гризманн
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Неймар Да Силва
Серхио Рамос
Марио Фернандес
Артем Дзюба
Кристиан Эриксен
Андрей Лунев
Россия
Англия
Дания
Италия
Нидерланды
Украина
Испания
Бельгия
Португалия
Франция
Венгрия
Спартак
Арсенал
Барселона
Зенит
Бавария
Ювентус
Манчестер Сити
Ливерпуль
Краснодар
Челси
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Евро-2020
Станислав Черчесов
Россия
Англия
Криштиану Роналду
Дания
Италия
РПЛ
Лоренцо Инсинье
Антуан Гризманн
Лига чемпионов
Игорь Акинфеев
MMA
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Хоккей
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Кубок Германии
Эльверсберг VS Майнц
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Эльверсберг - Майнц: 06 августа 2021 смотреть онлайн
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
-:-
Эльверсберг - Майнц: 06 августа 2021 смотреть онлайн
Майнц
Майнц
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
6 авг. 2021, -:- МСК
6.08.2021, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
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Эльверсберг
мин
1
Frank Lehmann
Frank Lehmann
7
Manuel Feil
Manuel Feil
33
Torben Rehfeldt
Torben Rehfeldt
16
Kevin Conrad
Kevin Conrad
2
Lukas Kohler
Lukas Kohler
6
Patryk Dragon
Patryk Dragon
8
Luca Dürholtz
Luca Dürholtz
20
Eric Gründemann
Eric Gründemann
21
Eros Dacaj
Eros Dacaj
22
Israel Suero Fernández
Israel Suero Fernández
24
Luca Pascal Schnellbacher
Luca Pascal Schnellbacher
Запасные
4
Luca Blaß
Luca Blaß
-
15
Mirza Mustafić
Mirza Mustafić
-
17
Yannik Haupts
Yannik Haupts
-
18
Theodoros Politakis
Theodoros Politakis
-
9
Thomas Gösweiner
Thomas Gösweiner
-
11
Nico Karger
Nico Karger
-
30
Kevin Koffi
Kevin Koffi
-
Майнц
мин
37
Дамен
Финн Дамен
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
16
Белл
Штефан Белл
19
Ниахате
Мусса Ниахате
18
Бросински
Даниель Бросински
22
Да Коста
Данни Да Коста
31
Кор
Доминик Кор
35
Баррейро
Леандро Баррейро
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
7
Квайсон
Робин Квайсон
21
Онисиво
Карим Онисиво
Запасные
42
Хак
Александер Хак
-
23
Мвене
Филипп Мвене
-
6
Латца
Данни Латца
-
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
-
28
Салаи
Адам Салаи
-
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
-
9
Глатцель
Роберт Глатцель
-
33
Omer Hanin
Omer Hanin
-
Главный тренер
Бо Свенссон
Новости
Находчивость из Бундеслиги: игрок перекрутился и перебросил вратаря, хотя лежал на газоне
#Айдин Хрустич
09 мая, 21:11
Гляньте на уникального форварда Бундеслиги: он каждый год уничтожает одну и ту же команду
#Жан-Филипп Матета
22 ноября 2020, 20:41
Кто такой Шварц – новый тренер «Динамо»: получал в лицо от Клоппа, разрушил бассейн, любит Depeche Mode
#Сандро Шварц
13 октября 2020, 22:39
Игроки «Майнца» бойкотируют тренировку. В поддержку лидера, который выбивает у клуба деньги
#Майнц
23 сентября 2020, 23:20
Болельщик «Майнца» отказался от абонемента из-за большого количества темнокожих в составе. Клуб этому рад
#Майнц
10 июня 2020, 12:11
Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам
#Флориан Нидерлехнер
24 мая 2020, 11:45
Футболист «Ливерпуля» уже пять лет в клубе – и до сих пор не сыграл ни минуты. Зато съездил в 6 аренд
#Тайво Авонийи
17 мая 2020, 19:10
15 незвездных героев Бундеслиги. История каждого – приключение
#Бундеслига
12 мая 2020, 22:10
#
Новости матча
«Шальке» не выигрывает девять матчей подряд. Сейчас клуб идет с 10 очками на последнем месте в Бундеслиге
06 марта, 10:05
Хасебе из «Айнтрахта» стал рекордсменом среди азиатских игроков по числу матчей в Бундеслиге
06 июня 2020, 17:34
Семь желтых карточек в первом тайме игры «Майнца» и «Хоффенхайма» – рекорд Бундеслиги
30 мая 2020, 21:58
Вернер побил личный рекорд по числу голов за сезон
24 мая 2020, 18:33
«Бавария» впервые с октября оказалась на первом месте таблицы Бундеслиги
02 февраля 2020, 10:21
«Ливерпуль» дежурно обыграл «Порту», но этот заголовок спасет одна цифра: 400-я победа в карьере Клоппа
10 апреля 2019, 01:30