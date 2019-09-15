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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Рамис 58
1:2
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Феррейра 76
Гранеро 78
Примера, 4 тур
Примера,
4 тур
Испания
15 сент. 2019, 13:00 МСК
15.09.2019, 13:00 МСК
воскресенье
Составы
Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
4
Рамис
Иван Рамис
58'
58'
90
15
Анхель
Хосе Анхель
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
90
24
Техеро
Альваро Техеро
90
8
Диоп
Папакоули Диоп
90
22
Инуи
Такаши Инуи
90
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
9
Энрих
Серхио Энрих
90
19
Шарлес
Шарлес
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
3
Бигас
Педро Бигас
21
Леон
Педро Леон
6
Альварес
Серхио Альварес
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
17
Кике
Кике
Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
90
17
Вила
Дидач Вила
90
5
Налдо
Налдо
90
24
Калеро
Фернандо Калеро
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
16
Лопес
Хави Лопес
90
10
Дардер
Серхи Дардер
90
21
Рока
Марк Рока
90
14
Мелендо
Оскар Мелендо
90
9
Феррейра
Факундо Феррейра
76'
76'
90
12
Кальери
Хонатан Кальери
90
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
20
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
6
Лопес
Льюис Лопес
3
Педроса
Адрия Педроса
23
Гранеро
Эстебан Гранеро
78'
22
Варгас
Матиас Варгас