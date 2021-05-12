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Эйбар VS Бетис
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Эйбар - Бетис: 12 мая 2021 смотреть онлайн
Эйбар
Эйбар
-:-
Эйбар - Бетис: 12 мая 2021 смотреть онлайн
Бетис
Севилья
Примера, 36 тур
Примера,
36 тур
Испания
12 мая 2021, -:- МСК
12.05.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
15
Анхель
Хосе Анхель
23
Арбилья
Анайц Арбилья
4
Оливейра
Паулу Оливейра
2
Бургос
Эстебан Бургос
14
Инуи
Такаши Инуи
25
Хиль
Бриан Хиль
8
Диоп
Папакоули Диоп
19
Гарсия
Алейкс Гарсия
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
17
Кике
Кике
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
-
11
Соареш
Рафа Соареш
-
21
Леон
Педро Леон
-
6
Альварес
Серхио Альварес
-
18
Ресио
Ресио
-
24
Родригес
Кевин Родригес
-
9
Энрих
Серхио Энрих
-
7
Кике
Кике
-
22
Посо
Алехандро Посо
-
Бетис
мин
25
Браво
Клаудио Браво
15
Алекс Морено
Алекс Морено
6
Руис
Виктор Руис
23
Манди
Айсса Манди
22
Эмерсон
Эмерсон
20
Лайнес
Диего Лайнес
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
21
Родригес
Гидо Родригес
10
Каналес
Серхио Каналес
8
Фекир
Набиль Фекир
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
-
12
Сидней
Сидней
-
2
Монтойя
Мартин Монтойя
-
5
Бартра
Марк Бартра
-
33
Миранда
Хуан Миранда
-
17
Хоакин
Хоакин
-
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
-
4
Акуоку
Поль Акуоку
-
7
Хуанми
Хуанми
-
16
Морон
Лорен Морон
-
24
Руйбаль
Айтор Руйбаль
-
19
Yassin Fekir
Yassin Fekir
-
Прошлые матчи
30.11.2020
30 нояб. 2020
пн
23:00
Бетис
0 : 2
Эйбар
30.11.2020
30 нояб. 2020
пн
23:00
Бетис
0
Эйбар
2
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
16:00
Эйбар
1 : 1
Бетис
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
16:00
Эйбар
1
Бетис
1
04.10.2019
04 окт. 2019
пт
22:00
Бетис
1 : 1
Эйбар
04.10.2019
04 окт. 2019
пт
22:00
Бетис
1
Эйбар
1
05.05.2019
05 мая 2019
вс
15:00
Эйбар
1 : 0
Бетис
05.05.2019
05 мая 2019
вс
15:00
Эйбар
1
Бетис
0
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
15:00
Бетис
1 : 1
Эйбар
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
15:00
Бетис
1
Эйбар
1
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
19:30
Бетис
2 : 0
Эйбар
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
19:30
Бетис
2
Эйбар
0
20.11.2017
20 нояб. 2017
пн
23:00
Эйбар
5 : 0
Бетис
20.11.2017
20 нояб. 2017
пн
23:00
Эйбар
5
Бетис
0
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
19:30
Бетис
2 : 0
Эйбар
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
19:30
Бетис
2
Эйбар
0
25.11.2016
25 нояб. 2016
пт
22:45
Эйбар
3 : 1
Бетис
25.11.2016
25 нояб. 2016
пт
22:45
Эйбар
3
Бетис
1
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
Эйбар
1 : 1
Бетис
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
Эйбар
1
Бетис
1
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
18:00
Бетис
0 : 4
Эйбар
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
18:00
Бетис
0
Эйбар
4
Новости
Администратор «Эйбара» работает там уже 52 года. Он пришел из оружейной фабрики и каждый день просыпается в пять утра
#Эйбар
25 января, 21:17
Вратарь «Эйбара» сам пошел бить пенальти «Атлетико» прямо в первом тайме. И забил!
#Марко Дмитрович
22 января, 00:29
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
28 декабря 2020, 23:30
Сейчас вы увидите о-о-очень длинную фамилию парня из «Эйбара». Готовы? Арьеталеанисбеаскоа – 19 букв! Никто не тянет
1
#Эйбар
20 декабря 2020, 19:41
1
Возвращение испанского футбола – виртуальная трибуна, фанатская озвучка и большие толпы за стадионом
#Севилья
12 июня 2020, 01:15
#
Новости матча
Впервые за 16 лет «Бетис» после 28 туров набрал 45 очков. Сейчас клуб идет на шестом месте
20 марта, 10:25
«Барселона» впервые не обыграла «Эйбар» дома. Она заканчивает год на шестом месте в таблице Примеры
29 декабря 2020, 23:32
Месси вышел на замену в матче с «Бетисом» – сразу же оформил дубль
07 ноября 2020, 20:47
Дембеле забил в Примере впервые за 398 дней
07 ноября 2020, 19:05
Месси остался в запасе на матч «Барсы» в Примере. Последний раз такое случалось в сентябре 2019-го
07 ноября 2020, 18:49
Рамос делит первое место с Куманом в списке лучших бомбардиров-защитников Примеры
14 июня 2020, 22:31
«Севилья» обыграла «Бетис» в первом матче Примеры после рестарта
12 июня 2020, 01:33
Руководители «Осасуны» получили по 8 лет за организацию договорных матчей
24 апреля 2020, 16:45