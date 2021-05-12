Эйбар - Бетис: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Эйбар
Эйбар
-:-

Эйбар - Бетис: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Бетис
Севилья
Примера, 36 тур

Примера,

36 тур

Испания
12 мая 2021, -:- МСК
12.05.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
15
Анхель
Хосе Анхель
23
Арбилья
Анайц Арбилья
4
Оливейра
Паулу Оливейра
2
Бургос
Эстебан Бургос
14
Инуи
Такаши Инуи
25
Хиль
Бриан Хиль
8
Диоп
Папакоули Диоп
19
Гарсия
Алейкс Гарсия
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
17
Кике
Кике
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
-
11
Соареш
Рафа Соареш
-
21
Леон
Педро Леон
-
6
Альварес
Серхио Альварес
-
18
Ресио
Ресио
-
24
Родригес
Кевин Родригес
-
9
Энрих
Серхио Энрих
-
7
Кике
Кике
-
22
Посо
Алехандро Посо
-
Бетис
мин
25
Браво
Клаудио Браво
15
Алекс Морено
Алекс Морено
6
Руис
Виктор Руис
23
Манди
Айсса Манди
22
Эмерсон
Эмерсон
20
Лайнес
Диего Лайнес
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
21
Родригес
Гидо Родригес
10
Каналес
Серхио Каналес
8
Фекир
Набиль Фекир
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
-
12
Сидней
Сидней
-
2
Монтойя
Мартин Монтойя
-
5
Бартра
Марк Бартра
-
33
Миранда
Хуан Миранда
-
17
Хоакин
Хоакин
-
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
-
4
Акуоку
Поль Акуоку
-
7
Хуанми
Хуанми
-
16
Морон
Лорен Морон
-
24
Руйбаль
Айтор Руйбаль
-
19
Yassin Fekir
Yassin Fekir
-

Прошлые матчи

30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 23:00
Бетис
0 : 2
Эйбар
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 23:00
Бетис
0
Эйбар
2
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 16:00
Эйбар
1 : 1
Бетис
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 16:00
Эйбар
1
Бетис
1
04.10.2019 04 окт. 2019 пт 22:00
Бетис
1 : 1
Эйбар
04.10.2019 04 окт. 2019 пт 22:00
Бетис
1
Эйбар
1
05.05.2019 05 мая 2019 вс 15:00
Эйбар
1 : 0
Бетис
05.05.2019 05 мая 2019 вс 15:00
Эйбар
1
Бетис
0
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 15:00
Бетис
1 : 1
Эйбар
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 15:00
Бетис
1
Эйбар
1
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 19:30
Бетис
2 : 0
Эйбар
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 19:30
Бетис
2
Эйбар
0
20.11.2017 20 нояб. 2017 пн 23:00
Эйбар
5 : 0
Бетис
20.11.2017 20 нояб. 2017 пн 23:00
Эйбар
5
Бетис
0
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 19:30
Бетис
2 : 0
Эйбар
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 19:30
Бетис
2
Эйбар
0
25.11.2016 25 нояб. 2016 пт 22:45
Эйбар
3 : 1
Бетис
25.11.2016 25 нояб. 2016 пт 22:45
Эйбар
3
Бетис
1
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
Эйбар
1 : 1
Бетис
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
Эйбар
1
Бетис
1
03.01.2016 03 янв. 2016 вс 18:00
Бетис
0 : 4
Эйбар
03.01.2016 03 янв. 2016 вс 18:00
Бетис
0
Эйбар
4

Новости

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24 апреля 2020, 16:45