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Эйбар VS Алавес
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Эйбар - Алавес: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Эйбар
Эйбар
-:-
Эйбар - Алавес: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Алавес
Витория-Гастейс
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
2 мая 2021, -:- МСК
2.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
24
Родригес
Кевин Родригес
11
Соареш
Рафа Соареш
23
Арбилья
Анайц Арбилья
4
Оливейра
Паулу Оливейра
22
Посо
Алехандро Посо
25
Хиль
Бриан Хиль
8
Диоп
Папакоули Диоп
6
Альварес
Серхио Альварес
19
Гарсия
Алейкс Гарсия
17
Кике
Кике
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
-
2
Бургос
Эстебан Бургос
-
21
Леон
Педро Леон
-
18
Ресио
Ресио
-
14
Инуи
Такаши Инуи
-
29
Дуфур
Унаи Дуфур
-
9
Энрих
Серхио Энрих
-
7
Кике
Кике
-
32
Ариета
Унаи Ариета
-
Алавес
мин
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
3
Дуарте
Рубен Дуарте
22
Лежен
Флориан Лежен
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
23
Наварро
Химо Наварро
20
Понс
Пере Понс
6
Батталья
Родриго Батталья
16
Мендес
Эдгар Мендес
24
Хота
Хота
37
Пельистри
Факундо Пельистри
9
Хоселу
Хоселу
Запасные
13
Сивера
Антонио Сивера
-
21
Агиррегабирия
Мартин Агиррегабирия
-
2
Тачи
Тачи
-
26
Лопес
Хави Лопес
-
17
Кордоба
Иньиго Кордоба
-
29
Сайнс
Борха Сайнс
-
30
Махмуд
Абдаллахи Махмуд
-
18
Бурги
Бурги
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-
11
Риоха
Луис Риоха
-
Прошлые матчи
24.12.2020
24 дек. 2020
чт
0:01
Алавес
2 : 1
Эйбар
24.12.2020
24 дек. 2020
чт
0:01
Алавес
2
Эйбар
1
07.02.2020
07 февр. 2020
пт
23:00
Алавес
2 : 1
Эйбар
07.02.2020
07 февр. 2020
пт
23:00
Алавес
2
Эйбар
1
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
18:00
Эйбар
0 : 2
Алавес
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
18:00
Эйбар
0
Алавес
2
09.03.2019
09 марта 2019
сб
15:00
Алавес
1 : 1
Эйбар
09.03.2019
09 марта 2019
сб
15:00
Алавес
1
Эйбар
1
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
14:00
Эйбар
2 : 1
Алавес
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
14:00
Эйбар
2
Алавес
1
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
13:00
Эйбар
0 : 1
Алавес
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
13:00
Эйбар
0
Алавес
1
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
15:00
Алавес
1 : 2
Эйбар
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
15:00
Алавес
1
Эйбар
2
27.04.2017
27 апр. 2017
чт
20:30
Алавес
0 : 0
Эйбар
27.04.2017
27 апр. 2017
чт
20:30
Алавес
0
Эйбар
0
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
14:00
Эйбар
0 : 0
Алавес
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
14:00
Эйбар
0
Алавес
0
Новости
Администратор «Эйбара» работает там уже 52 года. Он пришел из оружейной фабрики и каждый день просыпается в пять утра
#Эйбар
25 января, 21:17
Вратарь «Эйбара» сам пошел бить пенальти «Атлетико» прямо в первом тайме. И забил!
#Марко Дмитрович
22 января, 00:29
Сейчас вы увидите о-о-очень длинную фамилию парня из «Эйбара». Готовы? Арьеталеанисбеаскоа – 19 букв! Никто не тянет
1
#Эйбар
20 декабря 2020, 19:41
1
Мане отпраздновал гол жестом, который ему подарил фанат с синдромом Дауна
#Садио Мане
20 декабря 2020, 14:20
Жить в Кургане и болеть за «Эйбар». Через 5000 км − дружба с клубом, интервью европейским медиа, запуск официального фан-клуба
#Эйбар
28 августа 2019, 12:20
#
Новости матча
«Барселона» впервые не обыграла «Эйбар» дома. Она заканчивает год на шестом месте в таблице Примеры
29 декабря 2020, 23:32
Рамос делит первое место с Куманом в списке лучших бомбардиров-защитников Примеры
14 июня 2020, 22:31