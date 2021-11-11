Эквадор - Венесуэла: 11 ноября 2021 смотреть онлайн

Эквадор
-:-

Эквадор - Венесуэла: 11 ноября 2021 смотреть онлайн

Венесуэла
Отбор ЧМ. Южная Америка, 13 тур

Отбор ЧМ. Южная Америка,

13 тур
11 нояб. 2021, -:- МСК
11.11.2021, -:- МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Новости

Месси впервые спел гимн Аргентины. До этого отказывался и прикрывал рот рукой
#Лионель Месси
29 июня 2019, 00:07
# Новости матча
Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю
25 июня 2019, 03:48
Месси вызвали в сборную впервые после ЧМ-2018. Матч с Марокко – проблема
07 марта 2019, 20:23