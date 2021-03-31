Эквадор - Чили: 31 марта 2021 смотреть онлайн

Матч перенесен
Эквадор
0:0

Эквадор - Чили: 31 марта 2021 смотреть онлайн

Матч перенесен
Чили
Отбор ЧМ. Южная Америка, 6 тур

Отбор ЧМ. Южная Америка,

6 тур
31 марта 2021, 1:00 МСК
31.03.2021, 1:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Новости

Что сейчас с Марком Гонсалесом после ЦСКА. Перенес инфаркт и рекламировал парфюм Антонио Бандераса
1
#Марк Гонсалес
12 марта, 12:39
1
Помните индейца с лого чилийского «Коло-Коло»? На самом деле это основатель, который умер от удара в живот на поле
#Коло-Коло
25 марта 2020, 15:21
Теперь у Месси война с южноамериканскими судьями
#Лионель Месси
07 июля 2019, 14:45
Никто не понял удаление Месси. Он просто толкнул соперника плечом, а судья показал красную
#Лионель Месси
07 июля 2019, 00:25
Как круто, что есть Чили! Опаздывает на матч, играет возрастным составом, выкидывает суперфаворита
#Кубок Америки
29 июня 2019, 04:40
# Новости матча
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки впервые за 44 года. Она разгромила Чили, ударив в 2 раза меньше по воротам
04 июля 2019, 10:55
Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю
25 июня 2019, 03:48