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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Креспо 52
1:2
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Бруно 45
Вилья 90
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
17 дек. 2009, 21:00 МСК
17.12.2009, 21:00 МСК
четверг
Алан Келли
Алан Келли
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
0
Скарпи
Алессио Скарпи
90
0
Моретти
Эмилиано Моретти
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Сапатер
Альберто Сапатер
83
0
Юрич
Иван Юрич
90
0
Росси
Марко Росси
90
0
Палладино
Раффаэле Палладино
30
0
Креспо
Эрнан Креспо
52'
52'
90
0
Паласио
Родриго Паласио
90
Запасные
0
Амелия
Марко Амелия
0
Томович
Ненад Томович
0
Миланетто
Омар Миланетто
0
Место
Джандоменико Место
0
Флоккари
Сержио Флоккари
0
Скулли
Джузеппе Скулли
0
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
Валенсия
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Бруно
Бруно
45'
45'
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Мигел
Луис Мигел
90
0
Мата
Хуан Мата
81
0
Марчена
Карлос Марчена
32
0
Альбельда
Давид Альбельда
90
0
Банега
Эвер Банега
90
0
Хоакин
Хоакин
90
0
Вилья
Давид Вилья
90'
90'
90
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
0
Альба
Жорди Альба
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Бараха
Рубен Бараха
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
0
Жигич
Никола Жигич