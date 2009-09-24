Матч завершен
Дженоа
Генуя
Место 31
Креспо 75
2:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Яквинта 6
Трезеге 86
Серия А, 5 тур

Серия А,

5 тур

Италия
24 сент. 2009, 21:45 МСК
24.09.2009, 21:45 МСК
четверг
Массимилиано Саккани
Массимилиано Саккани
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
0
Амелия
Марко Амелия
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Моретти
Эмилиано Моретти
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Модесто
Франческо Модесто
61
0
Сапатер
Альберто Сапатер
90
0
Миланетто
Омар Миланетто
68
0
Росси
Марко Росси
90
0
Скулли
Джузеппе Скулли
90
0
Флоккари
Сержио Флоккари
46
0
Место
Джандоменико Место
31'
31'
90
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
0
Эспозито
Андреа Эспозито
0
Харджа
Хуссин Харджа
0
Креспо
Эрнан Креспо
75'
0
Палладино
Раффаэле Палладино
0
Паласио
Родриго Паласио
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Грыгера
Зденек Грыгера
90
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
76
0
Мело
Фелипе Мело
90
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
90
0
Амаури
Амаури
82
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
6'
6'
90
0
Каморанези
Мауро Каморанези
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Зебина
Джонатан Зебина
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Де Челье
Паоло Де Челье
0
Марроне
Лука Марроне
0
Трезеге
Давид Трезеге
86'
0
Джовинко
Себастьян Джовинко