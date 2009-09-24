Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Косово
Канада
США
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Место 31
Креспо 75
2:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Яквинта 6
Трезеге 86
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
24 сент. 2009, 21:45 МСК
24.09.2009, 21:45 МСК
четверг
Массимилиано Саккани
Массимилиано Саккани
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
0
Амелия
Марко Амелия
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Моретти
Эмилиано Моретти
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Модесто
Франческо Модесто
61
0
Сапатер
Альберто Сапатер
90
0
Миланетто
Омар Миланетто
68
0
Росси
Марко Росси
90
0
Скулли
Джузеппе Скулли
90
0
Флоккари
Сержио Флоккари
46
0
Место
Джандоменико Место
31'
31'
90
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
0
Эспозито
Андреа Эспозито
0
Харджа
Хуссин Харджа
0
Креспо
Эрнан Креспо
75'
0
Палладино
Раффаэле Палладино
0
Паласио
Родриго Паласио
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Грыгера
Зденек Грыгера
90
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
76
0
Мело
Фелипе Мело
90
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
90
0
Амаури
Амаури
82
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
6'
6'
90
0
Каморанези
Мауро Каморанези
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Зебина
Джонатан Зебина
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Де Челье
Паоло Де Челье
0
Марроне
Лука Марроне
0
Трезеге
Давид Трезеге
86'
0
Джовинко
Себастьян Джовинко