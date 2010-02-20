Матч завершен
Дженоа
Генуя
Аквафреска 30
Аквафреска 53
Паласио 64
3:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 25 тур

Серия А,

25 тур

Италия
20 февр. 2010, 20:00 МСК
20.02.2010, 20:00 МСК
суббота
Роберто Розетти
Роберто Розетти
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
0
Амелия
Марко Амелия
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Моретти
Эмилиано Моретти
62
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Место
Джандоменико Место
90
0
Сапатер
Альберто Сапатер
90
0
Росси
Марко Росси
90
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
30'
53'
30'
53'
74
0
Скулли
Джузеппе Скулли
90
0
Паласио
Родриго Паласио
64'
64'
72
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Томович
Ненад Томович
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
0
Фатич
Иван Фатич
0
Гучер
Роберт Гучер
0
Янкович
Бошко Янкович
0
Суасо
Давид Суасо
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
46
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Кода
Андреа Кода
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Инлер
Гекхан Инлер
69
0
Асамоа
Квадво Асамоа
90
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
90
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
90
0
Санчес
Алексис Санчес
66
0
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
0
Пепе
Симоне Пепе
0
Саммарко
Паоло Саммарко
0
Лоди
Франческо Лоди
0
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
0
Геихо
Алекс Геихо