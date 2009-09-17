Матч завершен
Дженоа
Генуя
Сапатер 4
Скулли 39
2:0
Матч завершен
Славия
Прага
Лига Европы, 1 тур

Лига Европы,

1 тур
17 сент. 2009, 20:00 МСК
17.09.2009, 20:00 МСК
четверг
Составы
Дженоа
мин
0
Амелия
Марко Амелия
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Моретти
Эмилиано Моретти
90
0
Томович
Ненад Томович
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Сапатер
Альберто Сапатер
4'
4'
85
0
Харджа
Хуссин Харджа
81
0
Росси
Марко Росси
90
0
Креспо
Эрнан Креспо
81
0
Скулли
Джузеппе Скулли
39'
39'
90
0
Паласио
Родриго Паласио
90
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
0
Эспозито
Андреа Эспозито
0
Миланетто
Омар Миланетто
0
Место
Джандоменико Место
0
Фигуэроа
Лусиано Фигуэроа
0
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
Славия
мин
0
Ваняк
Мартин Ваняк
90
0
Васильевич
Душан Васильевич
79
0
Вомачка
Беньямин Вомачка
90
0
Белаид
Тиджани Белаид
71
0
Шенкержик
Зденек Шенкержик
46
0
Крайчик
Матей Крайчик
90
0
Челустка
Ондржей Челустка
90
0
Сухи
Марек Сухи
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Рагуэд
Хосине Рагуэд
90
0
Янда
Петр Янда
90
Запасные
0
Романовс
Денис Романовс
0
Трапп
Петр Трапп
0
Грайциар
Петер Грайциар
0
Волешак
Ладислав Волешак
0
Трубило
Виталий Трубило
0
Наумов
Ристе Наумов