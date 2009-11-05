Матч завершен
Дженоа
Генуя
Паласио 15
Креспо 58
Скулли 90
3:2
Матч завершен
Лилль
Лилль
Фро 77
Жервиньо 85
Лига Европы, 4 тур

Лига Европы,

4 тур
5 нояб. 2009, 21:00 МСК
5.11.2009, 21:00 МСК
четверг
Бас Нейхейс
Бас Нейхейс
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
0
Скарпи
Алессио Скарпи
90
0
Моретти
Эмилиано Моретти
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Модесто
Франческо Модесто
79
0
Палладино
Раффаэле Палладино
90
0
Сапатер
Альберто Сапатер
90
0
Росси
Марко Росси
90
0
Томович
Ненад Томович
90
0
Паласио
Родриго Паласио
15'
15'
84
0
Креспо
Эрнан Креспо
58'
58'
81
Запасные
0
Руссо
Данило Руссо
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
0
Эспозито
Андреа Эспозито
0
Миланетто
Омар Миланетто
0
Место
Джандоменико Место
0
Скулли
Джузеппе Скулли
90'
0
Фигуэроа
Лусиано Фигуэроа
Лилль
мин
0
Ландро
Микаэль Ландро
90
0
Эмерсон
Эмерсон
90
0
Берья
Франк Берья
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Вандам
Джерри Вандам
90
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
62
0
Дюмон
Стефан Дюмон
90
0
Бальмон
Флоран Бальмон
62
0
Туре
Ларсен Туре
73
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
90
0
Виттек
Роберт Виттек
90
Запасные
0
Бутель
Людовик Бутель
0
Суаре
Папе Суаре
0
Кабай
Йоан Кабай
0
Суке
Арно Суке
0
Жервиньо
Жервиньо
85'
0
Фро
Пьер-Ален Фро
77'
0
Салибу
Яннис Салибу