Дженоа - Аталанта: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Дженоа
Генуя
-:-

Дженоа - Аталанта: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Аталанта
Бергамо
Серия А, 37 тур

Серия А,

37 тур

Италия
16 мая 2021, -:- МСК
16.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
4
Кришито
Доменико Кришито
55
Масиелло
Андреа Масиелло
99
Чиборра
Леннарт Чиборра
21
Радованович
Иван Радованович
47
Бадель
Милан Бадель
20
Строотман
Кевин Строотман
16
Зайц
Миха Зайц
77
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
23
Дестро
Маттиа Дестро
61
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
-
32
Палеари
Альберто Палеари
-
2
Сапата
Кристиан Сапата
-
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
-
14
Бираски
Давиде Бираски
-
11
Бехрами
Валон Бехрами
-
24
Мелегони
Филиппо Мелегони
-
65
Ровелла
Николо Ровелла
-
19
Пандев
Горан Пандев
-
37
Пьяца
Марко Пьяца
-
18
Гильоне
Паоло Гильоне
-
9
Скамакка
Джанлука Скамакка
-
Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
19
Джимсити
Берат Джимсити
2
Толой
Рафаэл Толой
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
15
де Рон
Мартен де Рон
11
Фройлер
Ремо Фройлер
59
Миранчук
Алексей Миранчук
18
Малиновский
Руслан Малиновский
32
Пессина
Маттео Пессина
91
Сапата
Дуван Сапата
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
-
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
-
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
-
3
Мехле
Йоаким Мехле
-
40
Руджери
Маттео Руджери
-
72
Иличич
Йосип Иличич
-
20
Коваленко
Виктор Коваленко
-
88
Пашалич
Марио Пашалич
-
41
Гисланди
Давиде Гисланди
-
9
Муриэль
Луис Муриэль
-
7
Ламмерс
Сэм Ламмерс
-

Прошлые матчи

17.01.2021 17 янв. 2021 вс 20:00
Аталанта
0 : 0
Дженоа
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 20:00
Аталанта
0
Дженоа
0
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 17:00
Аталанта
2 : 2
Дженоа
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 17:00
Аталанта
2
Дженоа
2
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 13:30
Дженоа
1 : 2
Аталанта
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 13:30
Дженоа
1
Аталанта
2
11.05.2019 11 мая 2019 сб 16:00
Аталанта
2 : 1
Дженоа
11.05.2019 11 мая 2019 сб 16:00
Аталанта
2
Дженоа
1
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
Дженоа
3 : 1
Аталанта
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
Дженоа
3
Аталанта
1
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 16:00
Аталанта
3 : 1
Дженоа
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 16:00
Аталанта
3
Дженоа
1
12.12.2017 12 дек. 2017 вт 21:00
Дженоа
1 : 2
Аталанта
12.12.2017 12 дек. 2017 вт 21:00
Дженоа
1
Аталанта
2
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 16:00
Дженоа
0 : 5
Аталанта
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 16:00
Дженоа
0
Аталанта
5
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 14:30
Аталанта
3 : 0
Дженоа
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 14:30
Аталанта
3
Дженоа
0
15.05.2016 15 мая 2016 вс 19:00
Дженоа
1 : 2
Аталанта
15.05.2016 15 мая 2016 вс 19:00
Дженоа
1
Аталанта
2
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 17:00
Аталанта
0 : 2
Дженоа
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 17:00
Аталанта
0
Дженоа
2
17.05.2015 17 мая 2015 вс 16:00
Аталанта
1 : 4
Дженоа
17.05.2015 17 мая 2015 вс 16:00
Аталанта
1
Дженоа
4
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 17:00
Дженоа
2 : 2
Аталанта
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 17:00
Дженоа
2
Аталанта
2
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 21:45
Аталанта
1 : 1
Дженоа
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 21:45
Аталанта
1
Дженоа
1
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 17:00
Дженоа
1 : 1
Аталанта
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 17:00
Дженоа
1
Аталанта
1
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 19:00
Дженоа
1 : 1
Аталанта
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 19:00
Дженоа
1
Аталанта
1
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 17:00
Аталанта
0 : 1
Дженоа
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 17:00
Аталанта
0
Дженоа
1
15.02.2012 15 февр. 2012 ср 20:30
Аталанта
1 : 0
Дженоа
15.02.2012 15 февр. 2012 ср 20:30
Аталанта
1
Дженоа
0
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 16:00
Дженоа
2 : 2
Аталанта
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 16:00
Дженоа
2
Аталанта
2
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 17:00
Дженоа
2 : 0
Аталанта
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 17:00
Дженоа
2
Аталанта
0

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Миранчук опять забил – теперь победный за «Аталанту» в четвертьфинале Кубка
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27 января, 23:23
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21 января, 15:17
Миранчуку будет неуютно в «Аталанте». Но его главный конкурент сейчас лечит депрессию
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