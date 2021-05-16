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Серия А
Дженоа VS Аталанта
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Дженоа - Аталанта: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Дженоа
Генуя
-:-
Дженоа - Аталанта: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Аталанта
Бергамо
Серия А, 37 тур
Серия А,
37 тур
Италия
16 мая 2021, -:- МСК
16.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
4
Кришито
Доменико Кришито
55
Масиелло
Андреа Масиелло
99
Чиборра
Леннарт Чиборра
21
Радованович
Иван Радованович
47
Бадель
Милан Бадель
20
Строотман
Кевин Строотман
16
Зайц
Миха Зайц
77
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
23
Дестро
Маттиа Дестро
61
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
-
32
Палеари
Альберто Палеари
-
2
Сапата
Кристиан Сапата
-
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
-
14
Бираски
Давиде Бираски
-
11
Бехрами
Валон Бехрами
-
24
Мелегони
Филиппо Мелегони
-
65
Ровелла
Николо Ровелла
-
19
Пандев
Горан Пандев
-
37
Пьяца
Марко Пьяца
-
18
Гильоне
Паоло Гильоне
-
9
Скамакка
Джанлука Скамакка
-
Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
19
Джимсити
Берат Джимсити
2
Толой
Рафаэл Толой
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
15
де Рон
Мартен де Рон
11
Фройлер
Ремо Фройлер
59
Миранчук
Алексей Миранчук
18
Малиновский
Руслан Малиновский
32
Пессина
Маттео Пессина
91
Сапата
Дуван Сапата
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
-
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
-
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
-
3
Мехле
Йоаким Мехле
-
40
Руджери
Маттео Руджери
-
72
Иличич
Йосип Иличич
-
20
Коваленко
Виктор Коваленко
-
88
Пашалич
Марио Пашалич
-
41
Гисланди
Давиде Гисланди
-
9
Муриэль
Луис Муриэль
-
7
Ламмерс
Сэм Ламмерс
-
Прошлые матчи
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
Аталанта
0 : 0
Дженоа
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
Аталанта
0
Дженоа
0
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
Аталанта
2 : 2
Дженоа
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
Аталанта
2
Дженоа
2
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
13:30
Дженоа
1 : 2
Аталанта
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
13:30
Дженоа
1
Аталанта
2
11.05.2019
11 мая 2019
сб
16:00
Аталанта
2 : 1
Дженоа
11.05.2019
11 мая 2019
сб
16:00
Аталанта
2
Дженоа
1
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Дженоа
3 : 1
Аталанта
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Дженоа
3
Аталанта
1
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
Аталанта
3 : 1
Дженоа
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
Аталанта
3
Дженоа
1
12.12.2017
12 дек. 2017
вт
21:00
Дженоа
1 : 2
Аталанта
12.12.2017
12 дек. 2017
вт
21:00
Дженоа
1
Аталанта
2
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
16:00
Дженоа
0 : 5
Аталанта
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
16:00
Дженоа
0
Аталанта
5
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
14:30
Аталанта
3 : 0
Дженоа
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
14:30
Аталанта
3
Дженоа
0
15.05.2016
15 мая 2016
вс
19:00
Дженоа
1 : 2
Аталанта
15.05.2016
15 мая 2016
вс
19:00
Дженоа
1
Аталанта
2
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
Аталанта
0 : 2
Дженоа
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
Аталанта
0
Дженоа
2
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
Аталанта
1 : 4
Дженоа
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
Аталанта
1
Дженоа
4
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
17:00
Дженоа
2 : 2
Аталанта
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
17:00
Дженоа
2
Аталанта
2
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
21:45
Аталанта
1 : 1
Дженоа
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
21:45
Аталанта
1
Дженоа
1
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
17:00
Дженоа
1 : 1
Аталанта
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
17:00
Дженоа
1
Аталанта
1
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
19:00
Дженоа
1 : 1
Аталанта
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
19:00
Дженоа
1
Аталанта
1
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
Аталанта
0 : 1
Дженоа
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
Аталанта
0
Дженоа
1
15.02.2012
15 февр. 2012
ср
20:30
Аталанта
1 : 0
Дженоа
15.02.2012
15 февр. 2012
ср
20:30
Аталанта
1
Дженоа
0
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
16:00
Дженоа
2 : 2
Аталанта
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
16:00
Дженоа
2
Аталанта
2
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
Дженоа
2 : 0
Аталанта
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
Дженоа
2
Аталанта
0
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Новости
Темный эпизод из жизни молодого форварда «МЮ». Попадался на незаконной иммиграции с использованием лже-родителей
1
#Амад Диалло
12 марта, 00:31
1
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
Миранчук опять забил – теперь победный за «Аталанту» в четвертьфинале Кубка
#Алексей Миранчук
27 января, 23:23
Тренером Кокорина в «Фиорентине» будет главное разочарование Италии в XXI веке
#Чезаре Пранделли
21 января, 15:17
Миранчуку будет неуютно в «Аталанте». Но его главный конкурент сейчас лечит депрессию
#Алексей Миранчук
29 августа 2020, 15:37
#
Новости матча
«Интер» выиграл у «Аталанты» и сохранил 6-очковый отрыв от «Милана». Миранчук вышел на замену
09 марта, 00:39
Миранчук забил в матче с «Кротоне». Это его второй гол в Серии А
04 марта, 00:34
«Реал» в большинстве победил «Аталанту». Миранчук просидел весь матч в запасе
25 февраля, 00:54
Сапата травмировался в игре против «Реала». Во время первого тайма его заменил Пашалич
24 февраля, 23:44
«Аталанта» осталась в меньшинстве на 17-й минуте матча с «Реалом»
24 февраля, 23:34
Прогноз на матч «Аталанта» – «Реал»
24 февраля, 10:47
Где смотреть матч «Аталанта» – «Реал»
24 февраля, 10:34
Миранчук отдал голевой пас на победный гол «Аталанты»
14 февраля, 19:02