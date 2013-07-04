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Лига Европы
Дрогеда VS Мальме
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Дрогеда - Мальме: 04 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Дрогеда
0:0
Первый матч 0:2
Дрогеда - Мальме: 04 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Мальме
Мальме
Лига Европы, 1 раунд
Лига Европы,
1 раунд
4 июля 2013, 21:45 МСК
4.07.2013, 21:45 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Мальме
мин
27
Далин
Йохан Далин
7
Кристиансен
Андерс Кристиансен
10
Телин
Исаак Телин
5
Риекс
Сёрен Риекс
23
Антонссон
Маркус Антонссон
7
Бачиру
Фуад Бачиру
22
Налич
Ади Налич
4
Сафари
Беранг Сафари
17
Бенгтссон
Расмус Бенгтссон
15
Ахмедходзич
Анель Ахмедходзич
6
Левицки
Оскар Левицки
Запасные
1
Мелихарек
Душан Мелихарек
-
24
Нильсен
Лассе Нильсен
-
3
Кнудсен
Йонас Кнудсен
-
2
Ларссон
Эрик Ларссон
-
11
Молинс
Гильермо Молинс
-
19
Ракип
Эрдаль Ракип
-
32
Бергет
Жо Инге Бергет
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
11.07.2013
11 июля 2013
чт
20:00
Мальме
2 : 0
Дрогеда
11.07.2013
11 июля 2013
чт
20:00
Мальме
2
Дрогеда
0
04.07.2013
04 июля 2013
чт
21:45
Дрогеда
0 : 0
Мальме
04.07.2013
04 июля 2013
чт
21:45
Дрогеда
0
Мальме
0
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