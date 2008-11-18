Матч завершен
Дорчестер
Дорчестер
1:3
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Оксфорд
Оксфорд
Кубок Англии, Финал

Кубок Англии,

Финал

Англия
18 нояб. 2008, -:- МСК
18.11.2008, -:- МСК
вторник
Составы