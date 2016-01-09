Донкастер Роверс - Сток Сити: 09 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Донкастер Роверс
Донкастер
1:2

Донкастер Роверс - Сток Сити: 09 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
9 янв. 2016, 18:00 МСК
9.01.2016, 18:00 МСК
суббота
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Донкастер Роверс
мин
11
Кроуфорд
Али Кроуфорд
Запасные
10
Роуи
Томми Роуи
-
Сток Сити
мин
16
Дэвис
Адам Дэвис
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
5
Линдсэй
Лайам Линдсэй
2
Эдвардс
Том Эдвардс
25
Пауэлл
Ник Пауэлл
7
Инс
Томас Инс
38
Вудс
Райан Вудс
24
Кузинс
Джордан Кузинс
19
Грегори
Ли Грегори
Запасные
32
Федеричи
Адам Федеричи
-
14
Смит
Том Смит
-
3
Уорд
Стивен Уорд
-
23
Верлинден
Тибо Верлинден
-
9
Воукс
Сэм Воукс
-

События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

09.01.2016 09 янв. 2016 сб 18:00
Донкастер Роверс
1 : 2
Сток Сити
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 18:00
Донкастер Роверс
1
Сток Сити
2

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