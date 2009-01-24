Матч завершен
Донкастер Роверс
Донкастер
0:0
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Кубок Англии, 1/16 финала

Кубок Англии,

1/16 финала

Англия
24 янв. 2009, 18:00 МСК
24.01.2009, 18:00 МСК
суббота
Составы