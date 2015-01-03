Матч завершен
Донкастер Роверс
Донкастер
1:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Бристоль Сити
Бристоль
Кубок Англии, 3 раунд

Кубок Англии,

3 раунд

Англия
3 янв. 2015, 18:00 МСК
3.01.2015, 18:00 МСК
суббота
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