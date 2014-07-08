Матч завершен
Домодедово
Москва
0:0
( 3 : 2)
Матч завершен
Спартак
Кострома
Кубок России, 1/256 финала

Кубок России,

1/256 финала

Россия
8 июля 2014, 18:00 МСК
8.07.2014, 18:00 МСК
вторник
Составы