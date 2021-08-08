Олимп-Долгопрудный - Торпедо: 08 августа 2021 смотреть онлайн

Олимп-Долгопрудный
Долгопрудный
-:-

Олимп-Долгопрудный - Торпедо: 08 августа 2021 смотреть онлайн

Торпедо
Москва
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
8 авг. 2021, -:- МСК
8.08.2021, -:- МСК
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Олимп-Долгопрудный
мин
-
A. Gorbanets
A. Gorbanets
Главный тренер
Андрей Мещанинов
Торпедо
мин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
44
Самсонов
Артем Самсонов
4
Редькович
Дмитрий Редькович
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
28
Магаль
Руслан Магаль
28
Магаль
Руслан Магаль
14
Рязанцев
Александр Рязанцев
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
21
Дворецков
Филипп Дворецков
21
Кравчук
Андрей Кравчук
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
49
Прошкин
Егор Прошкин
-
24
Лях
Андрей Лях
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
15
Орехов
Александр Орехов
-
81
Корж
Константин Корж
-
Главный тренер
Александр Бородюк