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Кубок России
Олимп-Долгопрудный VS Краснодар
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Олимп-Долгопрудный - Краснодар: 30 октября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Олимп-Долгопрудный
Долгопрудный
1:4
Олимп-Долгопрудный - Краснодар: 30 октября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Кубок России, 1/16 финала
Кубок России,
1/16 финала
Россия
30 окт. 2013, 17:30 МСК
30.10.2013, 17:30 МСК
среда
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Олимп-Долгопрудный
мин
-
A. Gorbanets
A. Gorbanets
Краснодар
мин
12
Бабурин
Егор Бабурин
18
Чернов
Евгений Чернов
2
Сорокин
Егор Сорокин
77
Камболов
Руслан Камболов
28
Смольников
Игорь Смольников
16
Классон
Виктор Классон
8
Газинский
Юрий Газинский
52
Вилена
Тонни Вилена
7
Кабелла
Реми Кабелла
11
Ионов
Алексей Ионов
10
Вандерсон
Вандерсон
Запасные
1
Городов
Евгений Городов
-
39
Сафонов
Матвей Сафонов
-
84
Литвинов
Вячеслав Литвинов
-
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
-
47
Уткин
Даниил Уткин
-
33
Берг
Маркус Берг
-
20
Марков
Евгений Марков
-
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
-
События
Матч окончен 1:4
Прошлые матчи
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
17:30
Олимп-Долгопрудный
1 : 4
Краснодар
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
17:30
Олимп-Долгопрудный
1
Краснодар
4
Новости
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
2021 год «Краснодара» – ад. В одной картинке
1
#Краснодар
08 марта, 20:25
1
Идеальный день рождения Соболева: забил два «Краснодару», стал лучшим игроком, а «Спартак» выиграл разгромно
1
#Александр Соболев
07 марта, 20:52
1
Ох, как много проблем у «Краснодара». Вылеты из кубков, травмы, удаление Смольникова – а впереди суперважные матчи
#Краснодар
28 февраля, 21:37
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
#
Новости матча
Берг уйдет из «Краснодара» летом. Вернется в «Гетеборг», где начинал карьеру
22 марта, 12:07
«Краснодар» проиграл «Динамо», ведя 2:0 к 59-й минуте
18 марта, 21:01
Сафонов вернулся к тренировкам с «Краснодаром». Он не играл из-за травмы три месяца
17 марта, 13:48
«Краснодар» обыграл «Тамбов» и прервал безвыигрышную серию из пяти матчей
14 марта, 18:24
Пропустивший 6 голов от «Спартака» вратарь Агкацев – в старте на матч ФНЛ «Краснодара-2» в Хабаровске
10 марта, 11:14
«Краснодар» не уволит Мусаева, несмотря на результаты. Клуб вылетел из еврокубков и пропустил шесть от «Спартака»
08 марта, 14:13
«Краснодар» впервые пропустил шесть голов в матче РПЛ
07 марта, 21:14
«Краснодар» разгромно проиграл «Спартаку» – 1:6. Он не выигрывает пять матчей подряд
07 марта, 20:53