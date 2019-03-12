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Лига 1
Дижон VS ПСЖ
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Дижон - ПСЖ: 12 марта 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Дижон
Дижон
0:4
Дижон - ПСЖ: 12 марта 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига 1, 18 тур
Лига 1,
18 тур
Франция
12 марта 2019, 21:00 МСК
12.03.2019, 21:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Дижон
мин
1
Расьоппи
Антони Расьоппи
3
Музинга
Нгонда Музинга
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
5
Кулибали
Сену Кулибали
4
Панцо
Джонатан Панцо
2
Боэ
Саша Боэ
22
Ндонг
Дидье Ндонг
10
Бензия
Яссин Бензия
9
Целина
Берсант Целина
15
Ассале
Рожер Ассале
Запасные
16
Альягбе
Сатурнин Альягбе
-
26
Чафик
Фуад Чафик
-
12
Загре
Артур Загре
-
7
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
-
14
Мари
Жордан Мари
-
17
Бальде
Мама Бальде
-
29
Добре
Алекс Добре
-
11
Конате
Мусса Конате
-
27
Камара
Абубакар Камара
-
ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-
События
Матч окончен 0:4
Прошлые матчи
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
Дижон
0 : 4
ПСЖ
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
Дижон
0
ПСЖ
4
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
22:00
ПСЖ
4 : 0
Дижон
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
22:00
ПСЖ
4
Дижон
0
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:30
ПСЖ
4 : 0
Дижон
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:30
ПСЖ
4
Дижон
0
12.02.2020
12 февр. 2020
ср
20:30
Дижон
1 : 6
ПСЖ
12.02.2020
12 февр. 2020
ср
20:30
Дижон
1
ПСЖ
6
01.11.2019
01 нояб. 2019
пт
22:45
Дижон
2 : 1
ПСЖ
01.11.2019
01 нояб. 2019
пт
22:45
Дижон
2
ПСЖ
1
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
ПСЖ
4 : 0
Дижон
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
ПСЖ
4
Дижон
0
12.03.2019
12 марта 2019
вт
21:00
Дижон
0 : 4
ПСЖ
12.03.2019
12 марта 2019
вт
21:00
Дижон
0
ПСЖ
4
26.02.2019
26 февр. 2019
вт
23:10
ПСЖ
3 : 0
Дижон
26.02.2019
26 февр. 2019
вт
23:10
ПСЖ
3
Дижон
0
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
23:00
ПСЖ
8 : 0
Дижон
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
23:00
ПСЖ
8
Дижон
0
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
18:00
Дижон
1 : 2
ПСЖ
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
18:00
Дижон
1
ПСЖ
2
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
22:00
Дижон
1 : 3
ПСЖ
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
22:00
Дижон
1
ПСЖ
3
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
22:00
ПСЖ
3 : 0
Дижон
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
22:00
ПСЖ
3
Дижон
0
11.03.2012
11 марта 2012
вс
19:00
Дижон
1 : 2
ПСЖ
11.03.2012
11 марта 2012
вс
19:00
Дижон
1
ПСЖ
2
15.02.2012
15 февр. 2012
ср
21:00
Дижон
0 : 1
ПСЖ
15.02.2012
15 февр. 2012
ср
21:00
Дижон
0
ПСЖ
1
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
18:00
ПСЖ
2 : 0
Дижон
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
18:00
ПСЖ
2
Дижон
0
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22 августа 2019, 22:30