Матч завершен
Дижон
Дижон
1:2
Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Лига 1, 22 тур

Лига 1,

22 тур

Франция
4 февр. 2012, 17:00 МСК
4.02.2012, 17:00 МСК
суббота
Составы