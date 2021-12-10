Динамо - Зенит: 10 декабря 2021 смотреть онлайн

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Динамо - Зенит: 10 декабря 2021 смотреть онлайн

Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 18 тур

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18 тур

Россия
10 дек. 2021, -:- МСК
10.12.2021, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Динамо
мин
31
Лещук
Игорь Лещук
7
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
5
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
2
Варела
Гильермо Варела
74
Фомин
Даниил Фомин
8
Моро
Никола Моро
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
19
Лесовой
Даниил Лесовой
70
Тюкавин
Константин Тюкавин
47
Захарян
Арсен Захарян
Запасные
16
Будачев
Иван Будачев
-
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
12
Липовой
Данил Липовой
-
79
Слепов
Сергей Слепов
-
50
Кутицкий
Александр Кутицкий
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
20
Грулев
Вячеслав Грулев
-
22
Школик
Игорь Школик
-
11
Комличенко
Николай Комличенко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
10
Игбун
Сильвестр Игбун
-
Главный тренер
Сандро Шварц
Зенит
мин
71
Одоевский
Даниил Одоевский
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
94
Хотулев
Данила Хотулев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
17
Мостовой
Андрей Мостовой
27
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
54
Сазонов
Саба Сазонов
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
75
Чибисов
Сергей Чибисов
-
36
Крапухин
Станислав Крапухин
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Главный тренер
Сергей Семак

Прошлые матчи

12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
Зенит
3 : 1
Динамо
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
Зенит
3
Динамо
1
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 20:45
Динамо
1 : 0
Зенит
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 20:45
Динамо
1
Зенит
0
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 19:30
Зенит
3 : 0
Динамо
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 19:30
Зенит
3
Динамо
0
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 19:00
Динамо
0 : 2
Зенит
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 19:00
Динамо
0
Зенит
2
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 21:00
Зенит
2 : 0
Динамо
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 21:00
Зенит
2
Динамо
0
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 14:00
Динамо
1 : 0
Зенит
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 14:00
Динамо
1
Зенит
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 19:30
Зенит
2 : 1
Динамо
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 19:30
Зенит
2
Динамо
1
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 14:00
Динамо
0 : 0
Зенит
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 14:00
Динамо
0
Зенит
0
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
Динамо
0 : 3
Зенит
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
Динамо
0
Зенит
3
19.07.2015 19 июля 2015 вс 13:30
Зенит
2 : 1
Динамо
19.07.2015 19 июля 2015 вс 13:30
Зенит
2
Динамо
1
22.03.2015 22 марта 2015 вс 13:30
Динамо
0 : 1
Зенит
22.03.2015 22 марта 2015 вс 13:30
Динамо
0
Зенит
1
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 17:30
Зенит
3 : 2
Динамо
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 17:30
Зенит
3
Динамо
2
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 12:30
Динамо
1 : 1
Зенит
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 12:30
Динамо
1
Зенит
1
28.07.2012 28 июля 2012 сб 12:30
Зенит
2 : 0
Динамо
28.07.2012 28 июля 2012 сб 12:30
Зенит
2
Динамо
0
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 19:15
Зенит
2 : 1
Динамо
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 19:15
Зенит
2
Динамо
1
21.03.2012 21 марта 2012 ср 19:30
Зенит
0 : 1
Динамо
21.03.2012 21 марта 2012 ср 19:30
Зенит
0
Динамо
1
16.03.2012 16 марта 2012 пт 18:00
Динамо
1 : 5
Зенит
16.03.2012 16 марта 2012 пт 18:00
Динамо
1
Зенит
5
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 17:30
Зенит
0 : 0
Динамо
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 17:30
Зенит
0
Динамо
0
10.06.2011 10 июня 2011 пт 19:00
Динамо
1 : 1
Зенит
10.06.2011 10 июня 2011 пт 19:00
Динамо
1
Зенит
1
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 15:00
Зенит
1 : 1
Динамо
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 15:00
Зенит
1
Динамо
1

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