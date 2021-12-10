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Динамо VS Зенит
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Динамо - Зенит: 10 декабря 2021 смотреть онлайн
Динамо
Москва
-:-
Динамо - Зенит: 10 декабря 2021 смотреть онлайн
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 18 тур
РПЛ,
18 тур
Россия
10 дек. 2021, -:- МСК
10.12.2021, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Динамо
мин
31
Лещук
Игорь Лещук
7
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
5
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
2
Варела
Гильермо Варела
74
Фомин
Даниил Фомин
8
Моро
Никола Моро
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
19
Лесовой
Даниил Лесовой
70
Тюкавин
Константин Тюкавин
47
Захарян
Арсен Захарян
Запасные
16
Будачев
Иван Будачев
-
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
12
Липовой
Данил Липовой
-
79
Слепов
Сергей Слепов
-
50
Кутицкий
Александр Кутицкий
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
20
Грулев
Вячеслав Грулев
-
22
Школик
Игорь Школик
-
11
Комличенко
Николай Комличенко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
10
Игбун
Сильвестр Игбун
-
Главный тренер
Сандро Шварц
Зенит
мин
71
Одоевский
Даниил Одоевский
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
94
Хотулев
Данила Хотулев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
17
Мостовой
Андрей Мостовой
27
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
54
Сазонов
Саба Сазонов
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
75
Чибисов
Сергей Чибисов
-
36
Крапухин
Станислав Крапухин
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Главный тренер
Сергей Семак
Прошлые матчи
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
19:00
Зенит
3 : 1
Динамо
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
19:00
Зенит
3
Динамо
1
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
20:45
Динамо
1 : 0
Зенит
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
20:45
Динамо
1
Зенит
0
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
19:30
Зенит
3 : 0
Динамо
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
19:30
Зенит
3
Динамо
0
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
Динамо
0 : 2
Зенит
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
Динамо
0
Зенит
2
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
21:00
Зенит
2 : 0
Динамо
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
21:00
Зенит
2
Динамо
0
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
14:00
Динамо
1 : 0
Зенит
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
14:00
Динамо
1
Зенит
0
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
19:30
Зенит
2 : 1
Динамо
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
19:30
Зенит
2
Динамо
1
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
14:00
Динамо
0 : 0
Зенит
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
14:00
Динамо
0
Зенит
0
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
Динамо
0 : 3
Зенит
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
Динамо
0
Зенит
3
19.07.2015
19 июля 2015
вс
13:30
Зенит
2 : 1
Динамо
19.07.2015
19 июля 2015
вс
13:30
Зенит
2
Динамо
1
22.03.2015
22 марта 2015
вс
13:30
Динамо
0 : 1
Зенит
22.03.2015
22 марта 2015
вс
13:30
Динамо
0
Зенит
1
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
17:30
Зенит
3 : 2
Динамо
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
17:30
Зенит
3
Динамо
2
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
12:30
Динамо
1 : 1
Зенит
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
12:30
Динамо
1
Зенит
1
28.07.2012
28 июля 2012
сб
12:30
Зенит
2 : 0
Динамо
28.07.2012
28 июля 2012
сб
12:30
Зенит
2
Динамо
0
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
19:15
Зенит
2 : 1
Динамо
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
19:15
Зенит
2
Динамо
1
21.03.2012
21 марта 2012
ср
19:30
Зенит
0 : 1
Динамо
21.03.2012
21 марта 2012
ср
19:30
Зенит
0
Динамо
1
16.03.2012
16 марта 2012
пт
18:00
Динамо
1 : 5
Зенит
16.03.2012
16 марта 2012
пт
18:00
Динамо
1
Зенит
5
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:30
Зенит
0 : 0
Динамо
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:30
Зенит
0
Динамо
0
10.06.2011
10 июня 2011
пт
19:00
Динамо
1 : 1
Зенит
10.06.2011
10 июня 2011
пт
19:00
Динамо
1
Зенит
1
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
15:00
Зенит
1 : 1
Динамо
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
15:00
Зенит
1
Динамо
1
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