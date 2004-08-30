Матч завершен
Динамо
Москва
0:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
29 авг. 2004, 23:00 МСК
29.08.2004, 23:00 МСК
воскресенье
Составы