Матч завершен
Динамо
Москва
1:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
4 авг. 2001, 23:00 МСК
4.08.2001, 23:00 МСК
суббота
Составы