Матч завершен
Динамо
Москва
1:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
4 июля 2000, 23:00 МСК
4.07.2000, 23:00 МСК
вторник
Составы