Матч завершен
Динамо
Москва
1:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
31 марта 1996, -:- МСК
31.03.1996, -:- МСК
воскресенье
Составы