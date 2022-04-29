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Динамо VS Урал
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Динамо - Урал: 29 апреля 2022 смотреть онлайн
Динамо
Москва
-:-
Динамо - Урал: 29 апреля 2022 смотреть онлайн
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 27 тур
РПЛ,
27 тур
Россия
29 апр. 2022, -:- МСК
29.04.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Динамо
мин
31
Лещук
Игорь Лещук
7
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
5
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
2
Варела
Гильермо Варела
74
Фомин
Даниил Фомин
8
Моро
Никола Моро
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
19
Лесовой
Даниил Лесовой
70
Тюкавин
Константин Тюкавин
47
Захарян
Арсен Захарян
Запасные
16
Будачев
Иван Будачев
-
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
12
Липовой
Данил Липовой
-
79
Слепов
Сергей Слепов
-
50
Кутицкий
Александр Кутицкий
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
20
Грулев
Вячеслав Грулев
-
22
Школик
Игорь Школик
-
11
Комличенко
Николай Комличенко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
10
Игбун
Сильвестр Игбун
-
Главный тренер
Сандро Шварц
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
22
Адамов
Арсен Адамов
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
5
Егорычев
Андрей Егорычев
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
-
15
Кулаков
Денис Кулаков
-
25
Кузьмичев
Иван Кузьмичев
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
55
Максименко
Артем Максименко
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Главный тренер
Юрий Матвеев
Прошлые матчи
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
Динамо
2 : 2
Урал
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
Динамо
2
Урал
2
10.08.2020
10 авг. 2020
пн
17:00
Урал
0 : 2
Динамо
10.08.2020
10 авг. 2020
пн
17:00
Урал
0
Динамо
2
09.07.2020
09 июля 2020
чт
17:00
Урал
2 : 1
Динамо
09.07.2020
09 июля 2020
чт
17:00
Урал
2
Динамо
1
26.07.2019
26 июля 2019
пт
20:00
Динамо
2 : 0
Урал
26.07.2019
26 июля 2019
пт
20:00
Динамо
2
Урал
0
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
14:00
Динамо
4 : 0
Урал
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
14:00
Динамо
4
Урал
0
10.08.2018
10 авг. 2018
пт
17:30
Урал
1 : 1
Динамо
10.08.2018
10 авг. 2018
пт
17:30
Урал
1
Динамо
1
03.11.2017
03 нояб. 2017
пт
17:30
Урал
2 : 2
Динамо
03.11.2017
03 нояб. 2017
пт
17:30
Урал
2
Динамо
2
23.07.2017
23 июля 2017
вс
17:30
Динамо
0 : 1
Урал
23.07.2017
23 июля 2017
вс
17:30
Динамо
0
Урал
1
07.03.2016
07 марта 2016
пн
14:30
Урал
1 : 1
Динамо
07.03.2016
07 марта 2016
пн
14:30
Урал
1
Динамо
1
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
17:00
Динамо
1 : 0
Урал
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
17:00
Динамо
1
Урал
0
18.05.2015
18 мая 2015
пн
17:00
Урал
2 : 1
Динамо
18.05.2015
18 мая 2015
пн
17:00
Урал
2
Динамо
1
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
12:30
Динамо
2 : 0
Урал
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
12:30
Динамо
2
Урал
0
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
13:00
Динамо
3 : 0
Урал
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
13:00
Динамо
3
Урал
0
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
16:00
Урал
1 : 4
Динамо
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
16:00
Урал
1
Динамо
4
24.10.1996
24 окт. 1996
чт
23:00
Динамо
2 : 0
Урал
24.10.1996
24 окт. 1996
чт
23:00
Динамо
2
Урал
0
09.07.1996
09 июля 1996
вт
23:00
Урал
1 : 4
Динамо
09.07.1996
09 июля 1996
вт
23:00
Урал
1
Динамо
4
17.09.1995
17 сент. 1995
вс
23:00
Урал
0 : 2
Динамо
17.09.1995
17 сент. 1995
вс
23:00
Урал
0
Динамо
2
12.05.1995
12 мая 1995
пт
23:00
Динамо
3 : 0
Урал
12.05.1995
12 мая 1995
пт
23:00
Динамо
3
Урал
0
19.07.1994
19 июля 1994
вт
23:00
Урал
1 : 1
Динамо
19.07.1994
19 июля 1994
вт
23:00
Урал
1
Динамо
1
27.04.1994
27 апр. 1994
ср
23:00
Динамо
6 : 0
Урал
27.04.1994
27 апр. 1994
ср
23:00
Динамо
6
Урал
0
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