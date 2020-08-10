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Динамо VS Урал
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Динамо - Урал: 27 апреля 1994 смотреть онлайн
Матч завершен
Динамо
Москва
6:0
Динамо - Урал: 27 апреля 1994 смотреть онлайн
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
27 апр. 1994, 23:00 МСК
27.04.1994, 23:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
18
Ордец
Иван Ордец
44
Шунич
Тони Шунич
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
34
Рауш
Константин Рауш
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
27
Комличенко
Николай Комличенко
20
Филипп
Максимилиан Филипп
Запасные
61
Сангаре
Дэвид Сангаре
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
4
Рыков
Владимир Рыков
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
23
Соснин
Антон Соснин
-
14
Юсупов
Артур Юсупов
-
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
-
8
Панченко
Кирилл Панченко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
44
Игбун
Сильвестр Игбун
-
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
95
Калинин
Игорь Калинин
5
Вилюш
Мацей Вилюш
4
Мамин
Артем Мамин
15
Кулаков
Денис Кулаков
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
44
Егорычев
Андрей Егорычев
17
Димитров
Николай Димитров
20
Панюков
Андрей Панюков
Запасные
57
Баклов
Олег Баклов
-
19
Поляков
Денис Поляков
-
35
Золотов
Николай Золотов
-
57
Фидлер
Артем Фидлер
-
26
Бавин
Юрий Бавин
-
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
18
Шаболин
Артем Шаболин
-
80
Погребняк
Павел Погребняк
-
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
-
79
Юсупов
Артём Юсупов
-
События
Матч окончен 6:0
Прошлые матчи
10.08.2020
10 авг. 2020
пн
17:00
Урал
0 : 2
Динамо
10.08.2020
10 авг. 2020
пн
17:00
Урал
0
Динамо
2
09.07.2020
09 июля 2020
чт
17:00
Урал
2 : 1
Динамо
09.07.2020
09 июля 2020
чт
17:00
Урал
2
Динамо
1
26.07.2019
26 июля 2019
пт
20:00
Динамо
2 : 0
Урал
26.07.2019
26 июля 2019
пт
20:00
Динамо
2
Урал
0
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
14:00
Динамо
4 : 0
Урал
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
14:00
Динамо
4
Урал
0
10.08.2018
10 авг. 2018
пт
17:30
Урал
1 : 1
Динамо
10.08.2018
10 авг. 2018
пт
17:30
Урал
1
Динамо
1
03.11.2017
03 нояб. 2017
пт
17:30
Урал
2 : 2
Динамо
03.11.2017
03 нояб. 2017
пт
17:30
Урал
2
Динамо
2
23.07.2017
23 июля 2017
вс
17:30
Динамо
0 : 1
Урал
23.07.2017
23 июля 2017
вс
17:30
Динамо
0
Урал
1
07.03.2016
07 марта 2016
пн
14:30
Урал
1 : 1
Динамо
07.03.2016
07 марта 2016
пн
14:30
Урал
1
Динамо
1
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
17:00
Динамо
1 : 0
Урал
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
17:00
Динамо
1
Урал
0
18.05.2015
18 мая 2015
пн
17:00
Урал
2 : 1
Динамо
18.05.2015
18 мая 2015
пн
17:00
Урал
2
Динамо
1
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
12:30
Динамо
2 : 0
Урал
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
12:30
Динамо
2
Урал
0
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
13:00
Динамо
3 : 0
Урал
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
13:00
Динамо
3
Урал
0
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
16:00
Урал
1 : 4
Динамо
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
16:00
Урал
1
Динамо
4
24.10.1996
24 окт. 1996
чт
23:00
Динамо
2 : 0
Урал
24.10.1996
24 окт. 1996
чт
23:00
Динамо
2
Урал
0
09.07.1996
09 июля 1996
вт
23:00
Урал
1 : 4
Динамо
09.07.1996
09 июля 1996
вт
23:00
Урал
1
Динамо
4
17.09.1995
17 сент. 1995
вс
23:00
Урал
0 : 2
Динамо
17.09.1995
17 сент. 1995
вс
23:00
Урал
0
Динамо
2
12.05.1995
12 мая 1995
пт
23:00
Динамо
3 : 0
Урал
12.05.1995
12 мая 1995
пт
23:00
Динамо
3
Урал
0
19.07.1994
19 июля 1994
вт
23:00
Урал
1 : 1
Динамо
19.07.1994
19 июля 1994
вт
23:00
Урал
1
Динамо
1
27.04.1994
27 апр. 1994
ср
23:00
Динамо
6 : 0
Урал
27.04.1994
27 апр. 1994
ср
23:00
Динамо
6
Урал
0
24.07.1993
24 июля 1993
сб
23:00
Динамо
1 : 1
Урал
24.07.1993
24 июля 1993
сб
23:00
Динамо
1
Урал
1
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