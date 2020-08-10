Динамо - Урал: 11 июля 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Динамо
Москва
6:2

Динамо - Урал: 11 июля 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
11 июля 1992, 23:00 МСК
11.07.1992, 23:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
18
Ордец
Иван Ордец
44
Шунич
Тони Шунич
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
34
Рауш
Константин Рауш
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
27
Комличенко
Николай Комличенко
20
Филипп
Максимилиан Филипп
Запасные
61
Сангаре
Дэвид Сангаре
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
4
Рыков
Владимир Рыков
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
23
Соснин
Антон Соснин
-
14
Юсупов
Артур Юсупов
-
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
-
8
Панченко
Кирилл Панченко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
44
Игбун
Сильвестр Игбун
-
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
95
Калинин
Игорь Калинин
5
Вилюш
Мацей Вилюш
4
Мамин
Артем Мамин
15
Кулаков
Денис Кулаков
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
44
Егорычев
Андрей Егорычев
17
Димитров
Николай Димитров
20
Панюков
Андрей Панюков
Запасные
57
Баклов
Олег Баклов
-
19
Поляков
Денис Поляков
-
35
Золотов
Николай Золотов
-
57
Фидлер
Артем Фидлер
-
26
Бавин
Юрий Бавин
-
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
18
Шаболин
Артем Шаболин
-
80
Погребняк
Павел Погребняк
-
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
-
79
Юсупов
Артём Юсупов
-

События

Матч окончен 6:2

Прошлые матчи

10.08.2020 10 авг. 2020 пн 17:00
Урал
0 : 2
Динамо
10.08.2020 10 авг. 2020 пн 17:00
Урал
0
Динамо
2
09.07.2020 09 июля 2020 чт 17:00
Урал
2 : 1
Динамо
09.07.2020 09 июля 2020 чт 17:00
Урал
2
Динамо
1
26.07.2019 26 июля 2019 пт 20:00
Динамо
2 : 0
Урал
26.07.2019 26 июля 2019 пт 20:00
Динамо
2
Урал
0
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 14:00
Динамо
4 : 0
Урал
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 14:00
Динамо
4
Урал
0
10.08.2018 10 авг. 2018 пт 17:30
Урал
1 : 1
Динамо
10.08.2018 10 авг. 2018 пт 17:30
Урал
1
Динамо
1
03.11.2017 03 нояб. 2017 пт 17:30
Урал
2 : 2
Динамо
03.11.2017 03 нояб. 2017 пт 17:30
Урал
2
Динамо
2
23.07.2017 23 июля 2017 вс 17:30
Динамо
0 : 1
Урал
23.07.2017 23 июля 2017 вс 17:30
Динамо
0
Урал
1
07.03.2016 07 марта 2016 пн 14:30
Урал
1 : 1
Динамо
07.03.2016 07 марта 2016 пн 14:30
Урал
1
Динамо
1
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 17:00
Динамо
1 : 0
Урал
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 17:00
Динамо
1
Урал
0
18.05.2015 18 мая 2015 пн 17:00
Урал
2 : 1
Динамо
18.05.2015 18 мая 2015 пн 17:00
Урал
2
Динамо
1
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 12:30
Динамо
2 : 0
Урал
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 12:30
Динамо
2
Урал
0
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 13:00
Динамо
3 : 0
Урал
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 13:00
Динамо
3
Урал
0
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 16:00
Урал
1 : 4
Динамо
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 16:00
Урал
1
Динамо
4
24.10.1996 24 окт. 1996 чт 23:00
Динамо
2 : 0
Урал
24.10.1996 24 окт. 1996 чт 23:00
Динамо
2
Урал
0
09.07.1996 09 июля 1996 вт 23:00
Урал
1 : 4
Динамо
09.07.1996 09 июля 1996 вт 23:00
Урал
1
Динамо
4
17.09.1995 17 сент. 1995 вс 23:00
Урал
0 : 2
Динамо
17.09.1995 17 сент. 1995 вс 23:00
Урал
0
Динамо
2
12.05.1995 12 мая 1995 пт 23:00
Динамо
3 : 0
Урал
12.05.1995 12 мая 1995 пт 23:00
Динамо
3
Урал
0
19.07.1994 19 июля 1994 вт 23:00
Урал
1 : 1
Динамо
19.07.1994 19 июля 1994 вт 23:00
Урал
1
Динамо
1
27.04.1994 27 апр. 1994 ср 23:00
Динамо
6 : 0
Урал
27.04.1994 27 апр. 1994 ср 23:00
Динамо
6
Урал
0
24.07.1993 24 июля 1993 сб 23:00
Динамо
1 : 1
Урал
24.07.1993 24 июля 1993 сб 23:00
Динамо
1
Урал
1

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