Динамо - Уфа: 03 декабря 2021 смотреть онлайн

Динамо
Москва
-:-

Динамо - Уфа: 03 декабря 2021 смотреть онлайн

Уфа
Уфа
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
3 дек. 2021, -:- МСК
3.12.2021, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Динамо
мин
31
Лещук
Игорь Лещук
7
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
5
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
2
Варела
Гильермо Варела
74
Фомин
Даниил Фомин
8
Моро
Никола Моро
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
19
Лесовой
Даниил Лесовой
70
Тюкавин
Константин Тюкавин
47
Захарян
Арсен Захарян
Запасные
16
Будачев
Иван Будачев
-
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
12
Липовой
Данил Липовой
-
79
Слепов
Сергей Слепов
-
50
Кутицкий
Александр Кутицкий
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
20
Грулев
Вячеслав Грулев
-
22
Школик
Игорь Школик
-
11
Комличенко
Николай Комличенко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
10
Игбун
Сильвестр Игбун
-
Главный тренер
Сандро Шварц
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
5
Йокич
Боян Йокич
11
Милетич
Неманья Милетич
4
Никитин
Алексей Никитин
55
Табидзе
Джемал Табидзе
32
Бауэр
Мориц Бауэр
24
Мрзляк
Филип Мрзляк
19
Иванов
Олег Иванов
29
Камилов
Владислав Камилов
10
Урунов
Остон Урунов
18
Андрич
Комнен Андрич
Запасные
1
Чернов
Алексей Чернов
-
81
Кукушкин
Иван Кукушкин
-
3
Аликин
Павел Аликин
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
22
Голубев
Артем Голубев
-
57
Кротов
Вячеслав Кротов
-
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
-
Главный тренер
Алексей Стукалов

Прошлые матчи

03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
Динамо
4 : 0
Уфа
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
Динамо
4
Уфа
0
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 14:00
Уфа
1 : 1
Динамо
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 14:00
Уфа
1
Динамо
1
16.07.2020 16 июля 2020 чт 18:00
Уфа
0 : 1
Динамо
16.07.2020 16 июля 2020 чт 18:00
Уфа
0
Динамо
1
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 20:00
Динамо
0 : 0
Уфа
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 20:00
Динамо
0
Уфа
0
03.03.2019 03 марта 2019 вс 11:30
Уфа
1 : 2
Динамо
03.03.2019 03 марта 2019 вс 11:30
Уфа
1
Динамо
2
20.08.2018 20 авг. 2018 пн 19:30
Динамо
3 : 0
Уфа
20.08.2018 20 авг. 2018 пн 19:30
Динамо
3
Уфа
0
04.03.2018 04 марта 2018 вс 14:00
Уфа
1 : 1
Динамо
04.03.2018 04 марта 2018 вс 14:00
Уфа
1
Динамо
1
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 17:30
Динамо
1 : 1
Уфа
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 17:30
Динамо
1
Уфа
1
19.03.2016 19 марта 2016 сб 14:30
Уфа
0 : 1
Динамо
19.03.2016 19 марта 2016 сб 14:30
Уфа
0
Динамо
1
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 14:00
Динамо
2 : 0
Уфа
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 14:00
Динамо
2
Уфа
0
08.03.2015 08 марта 2015 вс 16:00
Динамо
3 : 1
Уфа
08.03.2015 08 марта 2015 вс 16:00
Динамо
3
Уфа
1
13.08.2014 13 авг. 2014 ср 14:00
Уфа
0 : 2
Динамо
13.08.2014 13 авг. 2014 ср 14:00
Уфа
0
Динамо
2

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